Заяву на відстрочку розглянули? Є чотири способи дізнатися результати

Юрист розповіла, що до ТЦК звертатися необов'язково

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, потрібно подати до ТЦК та СП відповідну заяву. Військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, можуть перевірити її статус кількома способами.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, як це зробити та що означає відсутність запису про відстрочку у реєстрі. За її словами, чоловік може звернутися до ТЦК, щоб отримати інформацію щодо своєї заяви. Однак важливо враховувати можливі негативні наслідки такого варіанту.

Онлайн через "Резерв+" або "Дія"

Перевірити статус відстрочки можна у мобільному застосунку "Резерв+". Також дізнатися актуальну інформацію можна на порталі "Дія", згенерувавши електронний військово-обліковий документ.

Юристка пояснює, якщо там є запис про відстрочку – рішення ухвалене на вашу користь, і ви можете отримати відповідну довідку або просто використовувати еВОД.

Якщо запису немає, це може означати:

відмову в наданні відстрочки;

що заява все ще перебуває на розгляді;

що відстрочку вам надали, але дані ще не внесли в реєстр.

У таких випадках варто скористатися іншими способами перевірки.

Офіційний письмовий запит до ТЦК

Військовозобов'язаний може направити письмову заяву до ТЦК з вимогою надати письмове рішення щодо відстрочки. ТЦК та СП зобов’язані надати відповідь у строк до 30 днів.

Адвокатський запит

Юридично найефективніший варіант – звернутися до адвоката з вимогою надіслати офіційний адвокатський запит до ТЦК, зазначає Дар'я Тарасенко. За законом ТЦК має надати відповідь на такий запит протягом 5 робочих днів.

Однак на практиці ТЦК часто порушують ці строки або ігнорують запити, тому може знадобитися подання скарг до вищих органів, додала юристка.

Раніше "Телеграф" писав, чи продовжується відстрочка у "Резерв+" автоматично. У Міноборони пояснили, кому потрібно продовжувати відстрочку кожні три місяці.