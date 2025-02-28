Нема єдиного фронту? Європейський політолог назвав найгірший для України сценарій переговорів

Україна буде змушена зробити неможливий вибір

Оскільки Кремль не відмовляється від ідеї завершити війну на своїх умовах, українським лідерам доведеться вирішити: готові вони бути частиною спроб досягти хоча б припинення вогню, навіть якщо ці спроби почалися з помилкового кроку, або ж відкинути їх.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів Горан Лоянчіч — сербський конфліктолог, який понад 12 років працював консультантом норвезького Центру імені Нансена і розробляв програми миротворчості на Балканах. Він пояснив істинні мотиви поведінки президента США Дональда Трампа.

Більше читайте у публікації: "Трамп не збирався домовлятись із Росією без України, — балканський конфліктолог про тонкощі переговорів".

— Попри поширену думку, Трамп ніколи не мав наміру укладати угоду з Росією без участі України. Було наївно вірити, що його аналітичні центри були настільки дурними та безвідповідальними, — каже політолог. — Зустрічі, які представники Трампа нещодавно мали з російськими колегами, є звичайною практикою в переговорах, адже сторони конфлікту та потенційні посередники повинні розв'язати свої питання перед початком основних переговорів, якщо вони прагнуть створити довіру для чесного діалогу, — говорить експерт.

Натомість, за його словами, реакція ЄС на ці зустрічі не має нічого спільного з присутністю України за цим столом. Їх турбує власне місце.

— Реальна проблема для України полягає в тому, що більше нема єдиного фронту її прихильників. Найгірший сценарій для України — це коли різниця між США та ЄС поглиблюється до рівня структурної незгоди, бо тоді Україна буде змушена зробити неможливий вибір між колишніми союзниками. Я дуже сподіваюся, що цього не трапиться, адже це буде саме тою ситуацією, в якій Україна стане надзвичайно вразливою, — говорить Горан Лоянчіч.

Сербський конфліктолог висловив сподівання, що США та ЄС зрозуміють, що їхня головна мета — найкраще захистити інтереси України, але він не надто оптимістичний щодо цього.

Раніше політолог Олег Саакян пояснив "Телеграфу", як Трамп піднімає ставки для Росії.