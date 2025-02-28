Нет единого фронта? Европейский политолог назвал худший для Украины сценарий переговоров

Украина будет вынуждена сделать невозможный выбор

Поскольку Кремль не отказывается от идеи завершить войну на своих условиях, украинским лидерам придется решить: готовы они быть частью попыток достичь хотя бы прекращения огня, даже если эти попытки начались с ошибочного шага, или отвергнуть их.

Об этом в комментарии "Телеграфу " рассказал Горан Лоянчич — сербский конфликтолог, более 12 лет работавший консультантом норвежского Центра им. Нансена и разрабатывавшего программы миротворчества на Балканах. Он объяснил истинные мотивы поведения президента США Дональда Трампа.

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— Несмотря на распространенное мнение, Трамп никогда не собирался заключать соглашение с Россией без участия Украины. Было бы наивно верить, что его аналитические центры были столь глупы и безответственны, — говорит политолог. — Встречи, которые у представителей Трампа недавно имелись с российскими коллегами, являются обычной практикой в переговорах, ведь стороны конфликта и потенциальные посредники должны решить свои вопросы перед началом основных переговоров, если они стремятся создать доверие для честного диалога, — говорит эксперт.

По его словам, реакция ЕС на эти встречи не имеет ничего общего с присутствием Украины за этим столом. Их беспокоит собственное место.

— Реальная проблема для Украины заключается в том, что больше нет единого фронта ее сторонников. Худший сценарий для Украины — когда разница между США и ЕС углубляется до уровня структурного несогласия, потому что тогда Украина будет вынуждена сделать невозможный выбор между бывшими союзниками. Я очень надеюсь, что этого не случится, ведь это будет именно ситуацией, в которой Украина станет чрезвычайно уязвимой, — говорит Горан Лоянчич.

Сербский конфликтолог выразил надежду, что США и ЕС поймут, что их главная цель — лучше защитить интересы Украины, но он не слишком оптимистичен в этом смысле.

Ранее политолог Олег Саакян объяснил "Телеграфу", как Трамп поднимает ставки для России.