Трамп піднімає ставки для Росії: політолог вказав українцям на важливий момент

Експерт розповів про несподівану позицію Трампа щодо України

У переговорах щодо закінчення війни в Україні з'явилися нові аспекти, які заслуговують на увагу. Зокрема, повна відсутність ультиматумів з боку нової американської адміністрації щодо перемовин з Росією.

Політолог Олег Саакян в інтерв'ю ютуб-каналу Telegraf UA розповів про поточну ситуацію у переговорах між Україною та США, зустріч Стармера і Зеленського з Трампом, а також про нещодавні переговори делегацій США та РФ у Стамбулі.

"Трамп вже після фіналізації угоди сказав, що це чудова угода і вона необхідна, щоб Україна була спроможна і далі вести війну. Перша галочка вже не про те, щоб Україна сідала за стіл переговорів або щоб Україна щось здавала", — зазначив політолог.

"Він заявив, що буде намагатись добитися найкращої угоди, зокрема для України, щоби Україна повернула ще певні свої території. Щоби ця угода була якомога кращою для Сполучених Штатів і для України. Він закцентував ще й на тому, щоб відбулося ще повернення території. Він вже підіймає ставки в діалозі з Росією", — підкреслив Саакян.

Експерт також звернув увагу на відсутність ультиматумів з боку США: "Назвіть, які вимоги Сполучені Штати зараз виставили Україні стосовно сідання за стіл переговорів з Росією? Росії — знаємо: припинення жодної агресії. Було про мобілізацію, але про що мобілізація? Про те, щоб здаватися? Було про вибори? Цю атаку вже відбили".

"Найближчим часом може вона відновиться, але зараз вже два тижні не говорять про це активно", — коментує Саакян випади Трампа в бік Зеленського щодо необхідних виборів.

Були розмови про двосторонній договір між США і Україною. А по російсько-українській війні Трамп розповідав, що він буде заключати договір, що будуть сідати домовлятися. Він садить сторони за стіл, але по Україні жодного ультиматуму він не ставив", — наголосив Саакян.

Політолог зауважив, що багато хто очікував, що Трамп одразу поставить ультиматум: "Зброю не дам, того не зроблю, Starlink відімкну, сідайте за стіл, здавайте території". Саакян каже, що це мало би всіх наштовхнути на роздуми, що ця спрощена модель у поведінці Трампа, яку називають катастрофічною, не клеїться.

"Я не готовий зараз сказати, які мотиви у Трампа. В мене є припущення, але з Трампом ми не можемо бути певними ні в чому. Але давайте не будемо впевнені і в катастрофічних сценаріях, і не ховати себе раніше часу, коли всі факти свідчать про те, що явно все рухається не туди", — підсумував Олег Саакян.

Також раніше "Телеграф" писав, що у переговорах з Росією є дві "червоні лінії". На які поступки може піти Україна.