Або – або: Трамп заявив про два можливі сценарії розвитку бойових дій в Україні

На думку Трампа, важливо спершу домогтися припинення вогню в Україні, як бази для подальших переговорів

США роблять все для того, щоб якнайскоріше припинити війну в Україні. Але схоже, що війна російського режиму проти українського народу або все ж таки припиниться, або затягнеться на невизначений час.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Трамп сказав, що у нього були "гарні телефонні розмови" з президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, і або це відбудеться дуже швидко, або ніколи", – сказав він, відповідаючи на питання щодо можливих термінів завершення війни.

Трамп додав, що важливо спершу домогтися припинення вогню в Україні, як бази для наступних кроків досягнення миру. На його думку, припинення вогню нібито може відбутися найближчим часом.

Зазначимо, раніше Трамп заявив, що довіряє очільнику РФ Володимиру Путіну і той дотримається слова, якщо буде укладена мирна угода. Проте стосунки з президентом України Володимиром Зеленським Трамп назвав "напруженими".

Цікаво, що Росія та США провели другий раунд перемовин у Туреччині 27 лютого – вони відбулися у Стамбулі. Переговори тривали шість із половиною годин і були присвячені проблемам роботи посольств двох країн. Російська делегація залишила переговори без коментарів для преси, а після цього США продовжили низку санкцій проти Росії ще на один рік. Ринок РФ вже відреагував на це значним падінням акцій. Новий указ Трампа на цей рахунок стосується санкцій, запроваджених у 2014, 2018 та 2022 роках через "загрозу територіальної цілісності України".