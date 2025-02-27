Після розмови з Трампом генсек НАТО поділився радісною для України новиною

Він висловився про збільшення допомоги Україні від держав, що належать до НАТО

У четвер, 27 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени військово-політичного блоку "швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону" та що Україні готують додаткові "мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки".

Генсек Альянсу зробив таку заяву у соціальній мережі Х після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Приємно було поспілкуватися з Дональдом Трампом. США і НАТО стають сильнішими. Члени НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про значні збільшення та інші на черзі", – написав Рютте.

Він також висловився про збільшення допомоги Україні від держав, що належать до НАТО.

"Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки", – додав Рютте.

Раніше генеральний секретар НАТО заявив, що вступ України до Альянсу не стане частиною мирної угоди, проте це питання може обговорюватися в майбутньому.