Після розмови з Трампом генсек НАТО поділився радісною для України новиною
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Він висловився про збільшення допомоги Україні від держав, що належать до НАТО
У четвер, 27 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени військово-політичного блоку "швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону" та що Україні готують додаткові "мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки".
Генсек Альянсу зробив таку заяву у соціальній мережі Х після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.
"Приємно було поспілкуватися з Дональдом Трампом. США і НАТО стають сильнішими. Члени НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Оголошено про значні збільшення та інші на черзі", – написав Рютте.
Він також висловився про збільшення допомоги Україні від держав, що належать до НАТО.
"Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки", – додав Рютте.
Раніше генеральний секретар НАТО заявив, що вступ України до Альянсу не стане частиною мирної угоди, проте це питання може обговорюватися в майбутньому.