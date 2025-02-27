Не тільки Трамп ходить із синцями: одного разу Путін приїхав до України з фінгалом (фото)

У мережі є фото, на яких Путіна можна побачити з фінгалом на обличчі

Днями під час зустрічі Дональда Трампа з його французьким колегою Еммануелем Макроном на тильній стороні долоні помітили великий синець. Це стало темою бурхливих обговорень у соцмережах. Однак, як виявилося, Трамп не єдиний "любитель" синців. Якось із фінгалом на обличчі на публіці з’явився і російський президент Путін. Це було 2010 року, він тоді ще був прем’єр-міністром і приїхав на зустріч із Миколою Азаровим в Україну.

"Телеграф" вирішив згадати, як Володимир Путін виглядав під час візиту до України у 2010 році з величезним фінгалом під оком.

Путін із фінгалом на обличчі. Фото: Getty Images

Путін із фінгалом в Україні — як це було

Володимир Путін, як прем’єр-міністр Росії, відвідав Україну з робочим візитом 27 жовтня 2010 року. Під час візиту до Києва він зустрівся зі своїм колегою Миколою Азаровим та президентом Віктором Януковичем.

Відомо, що Путін прибув до Києва для енергетичних переговорів із дружнім Кремлю керівництвом України, яке хотіло дешевший російський газ в обмін на можливі енергетичні поступки.

Путін та Азаров під час зустрічі у Києві. Фото: Getty Images

Наступного дня 28 жовтня Путіна сфотографували з набряклим і покритим шаром гриму обличчям, мабуть, щоб приховати синець під оком. Тоді журналісти та громадськість бурхливо обговорювали фінгал під оком Путіна, і припускали, що російський прем’єр міг зазнати удару під час заняття дзюдо. Ще однією версією була підтяжка обличчя, яку він зробив незадовго до візиту до Києва.

Путін із фінгалом під час візиту до України

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про праву руку Путіна Бориса Гризлова. Був переговорником по Україні, а тепер наглядає за Лукашенком.