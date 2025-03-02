Скромний пам'ятник без портрета: як виглядає могила Олеся Бузини, якого вбили біля власного будинку

Письменника поховали у Києві

Олесь Бузина — публіцист, колишній шеф-редактор газети "Сегодня" та член проросійської політичної партії "Російський блок". Він відомий своїми контроверсійними книгами "Вурдалак Тарас Шевченко" і "Поверніть жінкам гареми". Його було застрелено у 2015 році біля власного будинку, що схоже на історію вбивства Ірини Фаріон.

Його ім'я асоціюється з гучними публікаціями, яскравими виступами та різкими поглядами. "Телеграф" вирішив пригадати, де похований Олесь Бузина і як виглядає його могила.

Як загинув Олесь Бузина

Телеведучий загинув 16 квітня 2015 року — його застрелили біля під'їзду власного будинку в Києві. За інформацією слідства, до місця вбивства під’їхав автомобіль, з якого нападники кілька разів вистрілили в журналіста, завдавши йому смертельних поранень.

У рамках розслідування правоохоронці затримали двох підозрюваних — Андрія Медведька та Дениса Поліщука, яких пов'язували з участю в добровольчих батальйонах і націоналістичних організаціях. Обидва не визнали свою провину. Станом на сьогодні судовий розгляд справи триває, і остаточного рішення суду досі немає. Незважаючи на суперечливість його позицій, загибель Бузини стала однією з найбільш резонансних подій у політичному житті України.

Висловлювання Олеся Бузини

Бузина різко висловлювався проти історичних постатей, пов'язаних із боротьбою за незалежність України, зокрема щодо Степана Бандери, Романа Шухевича та ОУН-УПА. Він стверджував, що ці діячі не заслуговують на героїзацію, а сам націоналізм вважав небезпечною ідеологією для сучасної України.

Під час Революції Гідності Олесь Бузина відкрито засуджував протести, називаючи їх загрозою стабільності та підтримуючи точку зору, близьку до проросійської. Він вважав Майдан наслідком втручання Заходу у внутрішні справи України.

Бузина наполягав, що в Україні має бути офіційно дозволена двомовність. Він вважав, що примусове витіснення російської мови зі сфери освіти та медіа є порушенням прав громадян.

Фото: УНІАН

Де похований і як виглядає могила

Поховання Бузини відбулося в Києві, на міському Берковецькому кладовищі. Могила оформлена у стриманому стилі: на надгробку встановлено пам’ятник із його прізвищем та датами народження та смерті. Відвідувачі відзначають доглянуту територію та простоту оформлення без надмірної розкоші.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похована соціологиня Ірина Бекешкіна. Вона родом із Росії, але брала участь у Помаранчевій революції.