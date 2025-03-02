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Скромный памятник без портрета: как выглядит могила Олеся Бузины, убитого у собственного дома

Автор
Наталья Дума
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Автор
Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года
Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года. Фото Колаж Телеграфу

Писателя похоронили в Киеве

Олесь Бузина – публицист, бывший шеф-редактор газеты "Сегодня" и член пророссийской политической партии "Российский блок". Он известен своими контроверсионными книгами "Вурдалак Тарас Шевченко" и "Верните женщинам гаремы". Он был застрелен в 2015 году возле собственного дома, что похоже на историю убийства Ирины Фарион.

Его имя ассоциируется с громкими публикациями, яркими выступлениями и резкими взглядами. "Телеграф" решил вспомнить, где похоронен Олесь Бузина и как выглядит его могила.

Как погиб Олесь Бузина

Телеведущий погиб 16 апреля 2015 года – его застрелили у подъезда собственного дома в Киеве. По информации следствия, к месту убийства подъехал автомобиль, из которого нападавшие несколько раз выстрелили в журналиста, нанеся ему смертельные ранения.

Олесь Бузина

В рамках расследования стражи порядка задержали двух подозреваемых — Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых связывали с участием в добровольческих батальонах и националистических организациях. Оба не признали свою вину. По состоянию на сегодня судебное рассмотрение дела продолжается, и окончательного решения суда до сих пор нет. Несмотря на противоречивость его позиций, гибель Бузины стала одним из самых резонансных событий в политической жизни Украины.

Высказывания Олеся Бузины

Бузина резко высказывался против исторических фигур, связанных с борьбой за независимость Украины, в частности, относительно Степана Бандеры, Романа Шухевича и ОУН-УПА. Он утверждал, что эти деятели не заслуживают героизации, а сам национализм считал опасной идеологией для современной Украины.

Олесь Бузина

Во время Революции Достоинства Олесь Бузина открыто осуждал протесты, называя их угрозой стабильности и поддерживая точку зрения, близкую к пророссийской. Он считал Майдан следствием вмешательства Запада во внутренние дела Украины.

Бузина настаивал, что в Украине должно быть официально разрешено двуязычие. Он считал, что принудительное вытеснение русского языка из сферы образования и СМИ является нарушением прав граждан.

Олесь Бузина
Фото: УНИАН

Где похоронен и как выглядит могила

Захоронение Бузины прошло в Киеве, на городском Берковецком кладбище. Могила оформлена в сдержанном стиле: на надгробии установлен памятник с его фамилией и датами рождения и смерти. Посетители отмечают ухоженную территорию и простоту оформления без роскоши.

Олесь Бузина могила

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена социолог Ирина Бекешкина. Она родом из России, но участвовала в Оранжевой революции.

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