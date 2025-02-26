Родом із Росії, але брала участь у Помаранчевій революції: де похована соціологиня Бекешкіна і як виглядає її могила

На честь соціологині у 2022 було написано книгу

Ірина Бекешкіна – видатна українська соціологиня та директорка фонду "Демократичні ініціативи". Вона була символом об’єктивної української соціології, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства.

До останніх днів життя Ірина Бекешкіна продовжувала активно працювати, проводити дослідження та брати участь у громадському житті країни. Вона пішла з життя 20 березня 2020 року у віці 68 років від швидкоплинного раку шлунка. "Телеграф" з’ясував, як виглядає її могила.

Що відомо про Ірину Бекешкіну

Народилася 4 лютого 1952 року в місті Івдель Свердловської області (Російська Федерація). Згодом її родина переїхала до України, де Ірина здобула вищу освіту. Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, після чого присвятила своє життя науковій діяльності.

Протягом багатьох років Ірина Бекешкіна працювала в Інституті соціології НАН України, де займалася дослідженнями громадської думки та політичних настроїв населення. У 1991 році приєдналася до Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, а з 2010 року очолила його. Під її керівництвом фонд став провідною організацією, що проводить незалежні соціологічні дослідження та екзит-поли під час виборів.

Ірина була активною учасницею Помаранчевої революції. Вона входила до сотні найвпливовіших людей України. У 2022 році було видано книгу, присвячену соціологині. Вона має назву "Поки ми живі…"

Де похована Ірина Бекешкіна як виглядає могила

Соціологиню поховано на Байковому кладовищі в Києві — одному з найвідоміших та історичних місць поховань в Україні. Її могила розташована серед інших видатних діячів науки, культури та політики. На церемонії прощання були присутні лише рідні та близькі через карантинні обмеження у березні 2020 року.

Могила має стриманий вигляд. На місці поховання — чорний надгробок та постамент із датами смерті та портретом Ірини. Також на постаменті викарбувана цитата соціологині: "Поки ми живі, нічого не вирішено остаточно".

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований Любомир Гузар. Він став першим патріархом, який відвідав Євромайдан 1 грудня 2013 року, де підтримав мирні протести.