На постаменті - бронзова Толкунова обіймає березу: як виглядає могила артистки у Москві

Співачка 20 років боролася з раком мозку

Коли Валентина Толкунова виходила на сцену, зал завмирав. Її пісні "Сплять стомлені іграшки", "Мій милий, якби не було війни" пам’ятають і нині. Радянська та російська виконавиця була відомою і в Україні. Вона 20 років боролася з раком, як і Анна Самохіна, який все ж переміг.

Вона часто виступала на українських сценах, співпрацювала з українськими авторами, а такі її пісні, як "Срібні весілля", "Стою на полустаночку" та "Я не можу інакше", були добре відомі й у нашій країні. "Телеграф" вирішив пригадати, де похована Валентина Толкунова і як виглядає її могила.

Популярність Валентини Толкунової

Майбутня народна артистка РРФСР народилася 12 липня 1946 року в російському місті Армавір. Її музичний талант проявився ще з дитинства, а професійний шлях розпочався після вступу до Московського інституту культури. Великий прорив у її кар'єрі відбувся в 1972 році після виконання пісні "Ах, Наташа", яка принесла їй загальне визнання.

Її репертуар складався переважно з ліричних, душевних пісень, що розповідали про любов, родину тощо. Вона часто приїздила з концертами в українські міста і була популярною у 1980-1990-х роках.

Останні роки життя і причина смерті

У 2000-х роках Толкунова продовжувала активно виступати, незважаючи на проблеми зі здоров’ям. У неї діагностували рак мозку, але вона не зупинилася і до останнього виходила на сцену.

Останній концерт відбувся в 16 лютого 2010 року в місті Могильов. Саме під час нього Валентині стало погано. Її госпіталізували. У лікарні її відвідав Лев Лещенко, а згодом вона запросила священника. Прямо в палаті він здійснив соборування. 22 березня 2010 року артистка померла у лікарні в Москві.

Де похована і як виглядає могила

Співачку поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві. Могила Толкунової прикрашена елегантним пам’ятником, на якому викарбувані дати її життя. На постаменті у вигляді ліри зображена сама артистка з темного каменю, яка обіймає березу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила зірки "Кавказької полонянки" Віцина. Багатьом глядачам він запам’ятався по ролі Боягуза, хоча знявся він у понад 100 фільмах.