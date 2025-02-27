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На постаменті - бронзова Толкунова обіймає березу: як виглядає могила артистки у Москві

Автор
Наталія Дума
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Валентина Толкунова померла у 64 роки
Валентина Толкунова померла у 64 роки. Фото Колаж Телеграфу

Співачка 20 років боролася з раком мозку

Коли Валентина Толкунова виходила на сцену, зал завмирав. Її пісні "Сплять стомлені іграшки", "Мій милий, якби не було війни" пам’ятають і нині. Радянська та російська виконавиця була відомою і в Україні. Вона 20 років боролася з раком, як і Анна Самохіна, який все ж переміг.

Вона часто виступала на українських сценах, співпрацювала з українськими авторами, а такі її пісні, як "Срібні весілля", "Стою на полустаночку" та "Я не можу інакше", були добре відомі й у нашій країні. "Телеграф" вирішив пригадати, де похована Валентина Толкунова і як виглядає її могила.

Популярність Валентини Толкунової

Майбутня народна артистка РРФСР народилася 12 липня 1946 року в російському місті Армавір. Її музичний талант проявився ще з дитинства, а професійний шлях розпочався після вступу до Московського інституту культури. Великий прорив у її кар'єрі відбувся в 1972 році після виконання пісні "Ах, Наташа", яка принесла їй загальне визнання.

Валентина Толкунова

Її репертуар складався переважно з ліричних, душевних пісень, що розповідали про любов, родину тощо. Вона часто приїздила з концертами в українські міста і була популярною у 1980-1990-х роках.

Останні роки життя і причина смерті

У 2000-х роках Толкунова продовжувала активно виступати, незважаючи на проблеми зі здоров’ям. У неї діагностували рак мозку, але вона не зупинилася і до останнього виходила на сцену.

Валентина Толкунова

Останній концерт відбувся в 16 лютого 2010 року в місті Могильов. Саме під час нього Валентині стало погано. Її госпіталізували. У лікарні її відвідав Лев Лещенко, а згодом вона запросила священника. Прямо в палаті він здійснив соборування. 22 березня 2010 року артистка померла у лікарні в Москві.

Де похована і як виглядає могила

Співачку поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві. Могила Толкунової прикрашена елегантним пам’ятником, на якому викарбувані дати її життя. На постаменті у вигляді ліри зображена сама артистка з темного каменю, яка обіймає березу.

Валентина Толкунова могила
Валентина Толкунова могила
Валентина Толкунова могила

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила зірки "Кавказької полонянки" Віцина. Багатьом глядачам він запам’ятався по ролі Боягуза, хоча знявся він у понад 100 фільмах.

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#Могила #Народна артистка