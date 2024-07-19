У Львові серед білого дня стріляли в Ірину Фаріон, вона була поранена: що відомо

Вона у важкому стані

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. За попередніми даними, це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Джерела підтвердили "Телеграфу" цю інформацію. Зазначається, що потерпіла жива.

21:00 Лікарі лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова підтвердили, що Фаріон зараз у реанімації, її стан тяжкий. За їх словами, близько 20 години надійшла жінка з вогнепальним пораненням.

"З огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати ми не можемо", — додали у лікарні.

20:00 Поліція Львівської області підтвердила замах на жінку у Львові без уточнення імені. У відомстві кажуть, що потерпілу із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню.

"Правоохоронці вживають заходи для затримання стрілка. Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови", — йдеться у повідомлені.

За словами блогера Андрія Смолія, стрільцем був хлопець 20-25 років. Він чекав Ірину Фаріон біля виходу, щоб застрелити.

Зазначається, що у Львові та області оголошена спеціальна операція поліції з перехоплення стрілка, що стріляв у Фаріон. Наразі на місці багато поліції та величезна калюжа крові. Стріляли близько 19:30.

З місця подій вже публікують відео, за словами підписників, поліція підтвердила вогнепальне поранення Ірини Фаріон в голову. Також зазначається, що донька мовознавиці дізналась про замах з мережі.

"Стріляли у скроню, тому чи був постріл смертельним невідомо. Наразі її забрала швидка. Також того, хто стріляв бачили сусіди. Він був у рукавичках, а сама зброя була без глушника", — пишуть у мережі.

Також Смолій опублікував відео двору на вул. Масарика у Львові, саме там був замах на Фаріон. У мережі пишуть: "Понад тиждень у дворі будинку ми помічали дивного молодого хлопця. На місці зараз багато поліції".

Поранену одразу ж шпиталізували швидка, вона була при свідомості.

"За життя Фаріон борються лікарі. Жінка у вкрай тяжкому стані", — пишуть місцеві пабліки.

Нещодавно Ірина Фаріон дала інтерв'ю "Телеграфу", в якому відстоювала свою радикальну україномовну позицію: ""Державному статусу української мови – капець": Фаріон про російську мову в ЗСУ і дисертацію Залужного"

Раніше "Телеграф" писав, що Фаріон "наїхала" на колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного за його дисертацію.