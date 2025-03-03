Душ та туалет прямо на кухні: у Миколаєві здають житло з незвичайним "дизайнерським рішенням" (відео)

Що дивно, це не маленька квартира, а цілий дім

У Миколаєві здають житло із незвичайним плануванням. Заходячи на кухню, можна одразу опинитися у ванній кімнаті, а точніше – душовій кабіні, і навіть у туалеті. Все це знаходиться на відстані кроку один від одного.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok на сторінці одного з місцевих рієлторів. Він жартома називає таке планування "дизайнерським рішенням".

На кадрах видно, що кухня сама по собі досить компактна, але в неї вирішили вмістити душову кабіну, розташувавши біля робочої поверхні для приготування їжі.

Якщо розвернутися в інший бік, відразу ж буде вхід до туалету, який начебто теж розташований на кухні. Однак на відміну від душової кабіни, яка просто існує посеред кухні, туалет огороджений дверима. До речі, холодильника на відео не видно, оскільки він розташований у коридорі.

Що цікаво, у відповіді на один із коментарів під роликом автор зазначив, що це не маленька квартира, а будинок розміром 100 кв.м. У ньому є два поверхи, а також другий санвузол з ванною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові здають квартиру із незвичайним "дизайном" у ванній кімнаті.