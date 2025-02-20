У Києві безкоштовно здають "вбиту" квартиру. Оренда на особливих умовах (фото)

Житло в аварійному стані

В Україні щодня здається купа квартир, проте деякі з них мають майже непридатні умови для життя та низьку ціну. Так, до прикладу, в Києві безкоштовно здають квартиру, яка потребує значного ремонту.

Відповідне оголошення розмішено на порталі з пошуку житла. Зазначається, квартира здається пустою та майже в непридатному для життя стані.

На фото, які додано, видно, що у квартирі немає ані нормальної, підлоги, стін, комунікацій. Усе старе, пошарпане та у жахливому стані. Ба більше відсутня навіть ванна кімната та вбиральна, стін немає, а унітаз стоїть посеред величезної кімнати. До того ж у квартирі купа сміття.

Як зазначено в оголошені, квартира здається без меблів, із мінімальними умовами для проживання. Тому орендатор має зробити ремонт власним коштом замість плати за квартиру, проте комунальні послуги також сплачуватиме він. У квартирі встановлені нові вікна та балкон.

Квартира здається у п'ятиповерховому будинку, розташована на 3 поверсі і має дві кімнати. Має централізоване опалення та знаходиться на лівому березі Києва у Дніпровському районі.

Зауважимо, що в оголошені не вказана наявність світла та водопостачання у квартирі, адже з огляду на аварійний стан, воно може бути відсутнім. Також немає інформації щодо можливості оренди з тваринами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі здають кімнати для рукастих квартирантів за мізерну суму.