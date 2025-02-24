Стріт-арт на стінах у ванній та "яскравий дизайн". У Львові здають контрастну квартиру за невеликі гроші (фото)

Ринок оренди житла у Львові наповнений оголошеннями

У Львові, в районі Підзамче, здають двокімнатну квартиру на вулиці Остряниці. Житло на першому поверсі будинку особнякового типу пропонують з меблями та побутовою технікою, однак деякі характеристики можуть здивувати потенційних орендарів.

Оголошення розміщене на популярній платформі оголошень. Загальна площа житла становить 45 квадратних метрів, кухня – 7 кв. м. Кімнати ізольовані, а санвузол суміжний. Квартира обладнана електричним опаленням, а гарячу воду забезпечує автоматична газова колонка.

Серед побутової техніки в оголошенні зазначені холодильник, плита, електрочайник та пральна машина. Однак йдеться про модель "Малютка", яка вміщує мінімальну кількість білизни та не має функції автоматичного прання.

Окрім не найкращого стану сантехніки та меблів, у ванній на стінах зайняли своє місце малюнки, зроблені, вочевидь, фарбою з балончика — цікаве дизайнерське рішення для квартири.

Кухня доволі невелика, в оголошенні вказано, що її площа становить 7 квадратних метрів. Є газова плита, а увагу привертає цікаве розташування поличок для спецій та посуду, знаходяться вони доволі високо.

Із переваг житла – розвинена інфраструктура: поруч школа, дитячий садок, супермаркети, зупинки транспорту, парк та озеро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові за 7 500 гривень пропонують винайняти житло з пліснявою та пічним опаленням. . Квартира площею 26 квадратних метрів — одна кімната, кухня та санвузол. Вона розташована біля привокзального ринку у так званому "царському будинку". "Царськими" називаються будинки, побудовані ще до революції 1917 року.