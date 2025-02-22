У Києві здають квартиру з пікантним інтер’єром за 154 тисячі (фото)

Квартира розташована на 17 поверсі

В Україні дуже багато квартир здають в оренду, є житло за низькими цінами, а є за доволі високими. Так, в Києві здається квартира з приємним інтер'єром та цікавою деталлю за понад 3 тисячі доларів.

Відповідне оголошення розміщено на порталі з пошуку житла. Зазначається, що квартира знаходиться у ЖК "PecherSky" і розташована на 17 поверсі.

На фото видно, що житло просторе з охайним і сучасним ремонтом, але у вітальні є доволі провокативна деталь. Стіл навпроти телевізора виконаний у формі букв, які утворюють слово "sex" (з англійської — секс).

Ця квартира доволі велика, адже має понад 130 квадратних метрів загальної площі та аж дві ванні кімнати. Будинок загалом має 25 поверхів. Є охорона, паркінг та приємний двір.

Здають в оренду цю квартиру за 3 700 доларів, що становить понад 154 тисячі грн на місяць. Щодо оплати комунальних послуг та можливості оренди з тваринами, дітьми, в оголошені не йдеться.

На фото також можна помітити, що ремонт виконано у темних тонах з білим, є велике ліжко та диван, а також обідній стіл. В інтер'єрі чимало дивакуватих деталей, до прикладу, сучасні картини, фігурки коней та люстра у формі повітряних кульок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві недорого здають квартиру для невибагливих.