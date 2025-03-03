Душ и туалет прямо на кухне: в Николаеве сдают жилье с необычным "дизайнерским решением" (видео)

Что удивительно, это не маленькая квартира, а целый дом

В Николаеве сдают жилье с необычной планировкой. Заходя на кухню, можно сразу оказаться в ванной комнате, а точнее — душевой кабине, и даже в туалете. Все это находится на расстоянии шага друг от друга.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok на странице одного из местных риэлторов. Он в шутку называет такую планировку "дизайнерским решением".

На кадрах видно, что кухня сама по себе довольно компактная, но в нее решили уместить душевую кабину, расположив ее возле рабочей поверхности для приготовления еды.

Если развернуться в другую сторону, сразу же будет вход в туалет, который будто бы тоже расположен на кухне. Однако в отличие от душевой кабины, которая просто существует посреди кухни, туалет огражден дверью. К слову, холодильника на видео не видно, поскольку он расположен в коридоре.

Что интересно, в ответе на один из комментариев под роликом автор указал, что это не маленькая квартира, а дом размером 100 кв.м. В нем есть два этажа, а также есть второй санузел с ванной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове сдают квартиру с необычным "дизайном" в ванной комнате.