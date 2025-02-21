Царство килимів і сервантів. У Києві здають трикімнатну квартиру за невеликі гроші

У столиці пропонують в оренду безліч квартир, і деякі з них мають свої особливості. Так, на Троєщині здається трикімнатне помешкання, яке можна назвати справжнім царством килимів і сервантів – із класичним інтер’єром, трьома заскленими балконами та розвиненою інфраструктурою.

Оголошення про пошук орендарів з’явилося на популярному українському сайті з пошуку житла. Зазначається, що житло розташоване на восьмому поверсі десятиповерхового будинку.

Загальна площа квартири становить 78 м², кухня – 8 м².

Помешкання повністю мебльоване та оснащене необхідною побутовою технікою, зокрема пральною машиною, плитою та холодильником. У квартирі централізоване опалення та роздільний санвузол.

Будинок розташований у тихому дворі з розвиненою інфраструктурою: поруч супермаркет, школа, дитячий садок, стадіон, зупинки громадського транспорту.

Найближчі станції метро – Дарниця та Чернігівська.

Оренда становить 9 500 грн на місяць плюс комунальні послуги. Проживання з домашніми тваринами не передбачене.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві безкоштовно здають квартиру, яка потребує значного ремонту.