Царство килимів і сервантів. У Києві здають трикімнатну квартиру за невеликі гроші
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У столиці пропонують в оренду безліч квартир, і деякі з них мають свої особливості. Так, на Троєщині здається трикімнатне помешкання, яке можна назвати справжнім царством килимів і сервантів – із класичним інтер’єром, трьома заскленими балконами та розвиненою інфраструктурою.
Оголошення про пошук орендарів з’явилося на популярному українському сайті з пошуку житла. Зазначається, що житло розташоване на восьмому поверсі десятиповерхового будинку.
Загальна площа квартири становить 78 м², кухня – 8 м².
Помешкання повністю мебльоване та оснащене необхідною побутовою технікою, зокрема пральною машиною, плитою та холодильником. У квартирі централізоване опалення та роздільний санвузол.
Будинок розташований у тихому дворі з розвиненою інфраструктурою: поруч супермаркет, школа, дитячий садок, стадіон, зупинки громадського транспорту.
Найближчі станції метро – Дарниця та Чернігівська.
Оренда становить 9 500 грн на місяць плюс комунальні послуги. Проживання з домашніми тваринами не передбачене.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві безкоштовно здають квартиру, яка потребує значного ремонту.