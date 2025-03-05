Названо шість головних аспектів

Про тему переговорів Росії та України ходить велика кількість суперечок. Є безліч думок щодо того, як краще вчинити українській стороні, щоб зайняти більш вигідні позиції та досягти якнайкращого результату для себе.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, як Україні варто підходити до переговорів із Росією. Він своєю чергою видав ключові моменти, яких слід дотримуватись.

Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска. Він був створений з його ініціативи у відповідь на поширення ChatGPT чат-боту від компанії OpenAI. Що цікаво, цей штучний інтелект видав більш конструктивну відповідь на питання про переговори, ніж сам Ілон.

Зазначимо, що нещодавно Маск заявляв, що президент України Володимир Зеленський прагне "вічної війни" та "корупційної м’ясорубки". А також, наприклад, ще у жовтні 22 роки мільярдер опублікував у твіттері "мирний план" для Москви та Києва, запропонувавши на окупованих Росією територіях провести референдуми під наглядом ООН, а Крим залишити у складі РФ.

Своєю чергою штучний інтелект запропонував такі підходи у переговорах України з Росією:

Чітке визначення цілей

У відповіді ШІ зазначив, що Україні необхідно визначити свої пріоритети — повернення окупованих територій, гарантії безпеки, компенсацію збитків чи припинення вогню як першочерговий крок.

"Без ясного розуміння "червоних ліній" та кінцевих цілей переговори можуть виявитися неефективними", — було сказано у відповіді.

Сила за столом переговорів

Україні необхідно зміцнювати свою військову, економічну та дипломатичну позицію.

"Підтримка союзників (Захід, НАТО, ЄС) є ключовою, тому активна робота з партнерами щодо забезпечення санкційного тиску на Росію та постачання зброї має бути пріоритетом", — відповів ШІ.

Реалістична оцінка Росії

Росія неодноразово демонструвала своє вміння порушувати угоди. Як приклад ШІ наводить Мінські домовленості. Тому, як зазначається, будь-які домовленості мають супроводжуватися механізмами контролю та гарантіями третьої сторони (наприклад, міжнародних організацій чи країн-партнерів).

Гнучкість та поетапність

На думку ШІ, переговори краще розбити на етапи. Наприклад, почати можна з гуманітарних питань (обмін полоненими, припинення вогню), а потім переходити до складніших тем, як статус територій.

"Це дозволяє виграти час та протестувати серйозність намірів Росії", — пише штучний інтелект.

Психологічний тиск

Україні потрібно використовувати інформаційний простір та міжнародну підтримку, щоб чинити тиск на Росію. Публічність переговорів може змусити Москву діяти обережніше, знаючи, що світ стежить.

Підготовка до довгострокової боротьби

Україна має бути готовою до різних сценаріїв, у тому числі й до того, що конфлікт буде затяжним, якщо Росія не захоче йти на компроміси.

"Переговори не повинні ставати поступкою заради миру за будь-яку ціну — це може послабити позицію в майбутньому", — пише ШІ.

Крім того, у відповіді було зазначено, що Україні слід уникати поспішних рішень та спиратися на координацію з міжнародними партнерами. Наприклад, залучення країн-посередників (як Туреччина чи Китай) може додати вагу процесу. У той самий час будь-який договір має бути підкріплений як словами, а й реальними механізмами стримування Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" попросив Штучний інтелект проаналізувати суперечку Володимира Зеленського та Дональда Трампа.