Азаров — злий лис, а Медведчук - черепаха: як на думку ШІ виглядали б українські політики-зрадники у вигляді тварин

Штучний інтелект не помилився у виборі

Політики, як і герої мультфільмів та казок, часто асоціюються з певними рисами характеру: хитрістю, силою, спритністю або повільністю. А що, якби вони були тваринами? Штучний інтелект проаналізував їхні поведінкові особливості та запропонував цікаві відповідності.

Якщо політики мають "тотемних" тварин, то штучний інтелект точно не помилився у їх виборі. Хтось діє стрімко, як сокіл, хтось підступний, як лисиця, а хтось повільний і обережний, як черепаха. Але хто знає, можливо, з часом ці політичні "тварини" змінять свої інстинкти.

Олексій Арестович — сокіл

Соколи – хижі птахи, які володіють гострим зором і швидкістю. Арестович відомий своїм вмінням оцінювати ситуацію та швидко реагувати на зміни. Як і сокіл, він може довго спостерігати за здобиччю, а потім різко атакувати – у його випадку це словесні випади та прогнози про "два-три тижні", які часто викликають осуд у мережі.

Микола Азаров – лисиця

Лисиця – символ хитрості та адаптивності. Микола Азаров, який свого часу був прем'єр-міністром України, відзначався специфічною манерою висловлюватися та ухилятися від незручних питань. Його "азірівський" суржик став мемом, а політичні маневри – прикладом гнучкості, властивої лисам.

Віктор Янукович – ведмідь

Ведмеді – великі, повільні, але сильні тварини. Віктор Янукович теж запам’ятався своїми габаритами, незграбністю (падіння на нього вінка, ламання ручки, незрозумілі висловлювання) та прагненням до влади. Ведмідь може довго спати, але якщо його роздратувати – стане небезпечним. Щось подібне можна було спостерігати у його політичній кар'єрі, особливо під час Майдану.

Ілля Кива – бик

Бик – тварина, що символізує фізичну силу, впертість і агресію. Ілля Кива – один із найскандальніших політиків, відомий своїми емоційними висловлюваннями та нестримною поведінкою. Як і бик, він може вперто йти напролом, не особливо розбираючись у деталях.

Петро Симоненко – тюлень

Тюлені – спокійні, повільні морські мешканці, які воліють уникати активних дій. Колаборант із Росією Петро Симоненко під час політичної діяльності був доволі пасивним та "плив за течією" радянської ідеології.

Віктор Медведчук – черепаха

Черепахи – повільні, витривалі та обережні. Віктор Медведчук – політик, який роками вибудовував свої зв’язки, діяв тихо, не привертаючи зайвої уваги. Як і черепаха, він умів довго вичікувати, ховаючись у своєму панцирі, і тільки час від часу "виповзав" у публічний простір.

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