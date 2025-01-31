Золоті ворота, Потьомкінські сходи і не лише: ШІ круто показав визначні українські пам'ятки в стилі Lego (фото)

В іграшковому світі наші пам'ятки також виглядали б велично

Перетворити найвідоміші туристичні пам'ятки в Україні в деталі конструкторів Lego — ідея дуже цікава. У 2023 році компанія іграшок та United24 створили мініатюри київської Батьківщини-мати та кримського Ластівчиного гнізда, а сьогодні "Телеграф" пропонує розширити цю "лінійку" іншими туристичними пам'ятками, про які знають і якими захоплюються у всьому світі.

Редакція плідно попрацювала зі штучним інтелектом, і завдяки сучасним технологіям у нас з’явилася можливість побачити знайомі нам історичні будівлі, замки та монументи у стилі Lego.

1. Замок Любарта (Луцьк)

Ця середньовічна фортеця, побудована у XIV столітті, є однією з найкраще збережених в Україні. У стилі Lego вона має масивні цегляні стіни та високу головну вежу.

2. Держпром (Харків)

Цей шедевр конструктивізму 1928 року ідеально підходить для Lego завдяки своїм геометричним формам. Модель складається з коричневих блоків, що створюють враження монолітної будівлі, з деталізованими вікнами та мостами між корпусами.

3. Чернівецький національний університет

Колишня Резиденція митрополитів Буковини та Далмації виглядає як казковий палац. У Lego -версії ШІ відтворив його червоно-цегляні стіни, куполи та внутрішні дворики з зеленими деревами.

4. Батьківщина-Мати (Київ)

Цей величний монумент представлений у вигляді сріблястих Lego-деталей, що відображають металеву структуру статуї, з мечем та щитом у руках.

5. Львівський оперний театр

Будівля в стилі неоренесансу може стати справжньою прикрасою Lego-колекції. Золотий фасад, ліпнина та скульптури ШІ передав нам у дрібних деталях.

6. Києво-Печерська лавра

Ця святиня з численними золотими куполами та дзвіницями має чудовий вигляд в Lego-версії.

7. Золоті ворота (Київ)

Історична брама Києва у Lego-форматі може складатися з коричневих блоків, що імітують дерево і камінь.

8. Потьомкінські сходи (Одеса)

Знамениті сходи, які візуально здаються нескінченними, ШІ зробив у стилі Lego за допомогою градації сірих деталей. Додаткові елементи – фігурки туристів та вид на пам'ятник Дюку де Рішельє.

9. Тараканівський форт (Рівненщина)

Загадкова фортеця-лабіринт відтворена ШІ з золотих та сірих деталей, що імітують руїни.

Раніше "Телеграф" розповідав цікаві факти про Тараканівський форт. Це місце моторошне, проте притягує відвідувачів своєю таємничістю.