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Золоті ворота, Потьомкінські сходи і не лише: ШІ круто показав визначні українські пам'ятки в стилі Lego (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Батьківщина-Мати у Києві має войовничий вигляд навіть у деталях Lego
Батьківщина-Мати у Києві має войовничий вигляд навіть у деталях Lego. Фото Колаж "Телеграфу"

В іграшковому світі наші пам'ятки також виглядали б велично

Перетворити найвідоміші туристичні пам'ятки в Україні в деталі конструкторів Lego — ідея дуже цікава. У 2023 році компанія іграшок та United24 створили мініатюри київської Батьківщини-мати та кримського Ластівчиного гнізда, а сьогодні "Телеграф" пропонує розширити цю "лінійку" іншими туристичними пам'ятками, про які знають і якими захоплюються у всьому світі.

Редакція плідно попрацювала зі штучним інтелектом, і завдяки сучасним технологіям у нас з’явилася можливість побачити знайомі нам історичні будівлі, замки та монументи у стилі Lego.

1. Замок Любарта (Луцьк)

Ця середньовічна фортеця, побудована у XIV столітті, є однією з найкраще збережених в Україні. У стилі Lego вона має масивні цегляні стіни та високу головну вежу.

Замок Любарта

2. Держпром (Харків)

Цей шедевр конструктивізму 1928 року ідеально підходить для Lego завдяки своїм геометричним формам. Модель складається з коричневих блоків, що створюють враження монолітної будівлі, з деталізованими вікнами та мостами між корпусами.

Держпром

3. Чернівецький національний університет

Колишня Резиденція митрополитів Буковини та Далмації виглядає як казковий палац. У Lego -версії ШІ відтворив його червоно-цегляні стіни, куполи та внутрішні дворики з зеленими деревами.

Чернівецький національний університет

4. Батьківщина-Мати (Київ)

Цей величний монумент представлений у вигляді сріблястих Lego-деталей, що відображають металеву структуру статуї, з мечем та щитом у руках.

Батьківщина-Мати

5. Львівський оперний театр

Будівля в стилі неоренесансу може стати справжньою прикрасою Lego-колекції. Золотий фасад, ліпнина та скульптури ШІ передав нам у дрібних деталях.

Львівський оперний театр

6. Києво-Печерська лавра

Ця святиня з численними золотими куполами та дзвіницями має чудовий вигляд в Lego-версії.

Києво-Печерська лавра

7. Золоті ворота (Київ)

Історична брама Києва у Lego-форматі може складатися з коричневих блоків, що імітують дерево і камінь.

Золоті ворота

8. Потьомкінські сходи (Одеса)

Знамениті сходи, які візуально здаються нескінченними, ШІ зробив у стилі Lego за допомогою градації сірих деталей. Додаткові елементи – фігурки туристів та вид на пам'ятник Дюку де Рішельє.

Потьомкінські сходи

9. Тараканівський форт (Рівненщина)

Загадкова фортеця-лабіринт відтворена ШІ з золотих та сірих деталей, що імітують руїни.

Тараканівський форт

Раніше "Телеграф" розповідав цікаві факти про Тараканівський форт. Це місце моторошне, проте притягує відвідувачів своєю таємничістю.

Теги:
#Україна #Туризм #Пам'ятка #Lego #ШІ