Зеленський відповів, які країни мають бути на переговорах Росії і України

Дональд Трамп каже, що Володимир Зеленський та Володимир Путін один одному не подобаються

Переговори Росії та України мають відбутися за участі двох країн. Тоді Сполучені Штати Америки, як найсильніший партнер можуть приєднатися, а також Європа.

Про це заявив Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, ніхто так, як український народ не хоче зупинити війну, але будь-які перемовини можуть бути зрозумілі, якщо буде дві сторони.

"Це не війна США і Росії. Це війна між Росією та проти України, проти українського народу. Оці дві сторони мають зустрітися, сісти за стіл перемовин і тоді США, як найсильніший партнер України може приєднатись, Європа там має бути, мені здається це дуже важливо. Європа для нас дуже важлива, бо ми боронимо їх", — сказав він.

Окрім цього, американський президент Дональд Трамп відповів на питання про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

Під час спільної пресконференції, журналіст запитав Трампа про можливість проведення двостороннього саміту між Путіним та Зеленським.

Відповідаючи на це питання, Трамп зазначив, що "вони один одному не подобаються".

"Я можу вам про це сказати. Це не може бути полюбовна така зустріч, так сталися обставини", — додав він.

Візит Зеленського в США

Нагадаємо Володимир Зеленський прибув у США на зустріч з Трампом у Білому домі. Очікується, що за участі лідерів України та США відбудеться церемонія підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

До слова, раніше "Телеграф" писав, що анонімний чиновник адміністрації президента США розповів Reuters, що "сенсу у візиті Зеленського немає, якщо президент України заявляє, що угода зі США не завершена". Приїзд Зеленського до Вашингтона означатиме визнання остаточної позиції України щодо укладання угоди зі Сполученими Штатами.