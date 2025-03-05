Что о переговорах с Россией сказал искусственный интеллект? Детище Маска оказалось умнее его

Названы шесть главных аспектов

О теме переговоров России и Украины ходит большое количество споров. Есть множество мнений насчет того, как лучше поступить украинской стороне, чтобы занять более выгодные позиции и добиться как можно лучшего результата для себя.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом о том, как Украине стоит подходить к переговорам с Россией. Он в свою очередь выдал ключевые моменты, которых следует придерживаться.

Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Он был создан по его инициативе в ответ на распространение чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. Что интересно, этот искусственный интеллект выдал более конструктивный ответ на вопрос о переговорах, чем сам Илон.

Отметим, что недавно Маск заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к "вечной войне" и "коррупционной мясорубке". А также, например, еще в октябре 22 года миллиардер опубликовал в твиттере "мирный план" для Москвы и Киева, предложив на оккупированных Россией территориях провести референдумы под наблюдением ООН, а Крым оставить в составе РФ.

В свою очередь искусственный интеллект предложил следующие подходы в переговорах Украины с Россией:

Четкое определение целей

В ответе ИИ указал, что Украине необходимо определить свои приоритеты — возврат оккупированных территорий, гарантии безопасности, компенсация ущерба или прекращение огня как первоочередной шаг.

"Без ясного понимания "красных линий" и конечных целей переговоры могут оказаться неэффективными", — было сказано в ответе.

Сила за столом переговоров

Украине необходимо укреплять свою военную, экономическую и дипломатическую позицию.

"Поддержка союзников (Запад, НАТО, ЕС) является ключевой, поэтому активная работа с партнерами по обеспечению санкционного давления на Россию и поставки оружия должна быть приоритетом", — ответил ИИ.

Реалистичная оценка России

Россия неоднократно демонстрировала свое умение нарушать сделки. В качестве примера ИИ приводит Минские договоренности. Потому, как отмечается, любые договоренности должны сопровождаться механизмами контроля и гарантиями третьей стороны (например, международных организаций или стран-партнеров).

Гибкость и поэтапность

По мнению ИИ, переговоры лучше разбить на этапы. К примеру, начать можно с гуманитарных вопросов (обмен пленными, прекращение огня), а затем переходить к более сложным темам, как статус территорий.

"Это позволяет выиграть время и протестировать серьезность намерений России", — пишет искусственный интеллект.

Психологическое давление

Украине нужно использовать информационное пространство и международную поддержку, чтобы оказывать давление на Россию. Публичность переговоров может заставить Москву действовать более осторожно, зная, что мир следит.

Подготовка к долгосрочной борьбе

Украина должна быть готова к разным сценариям, в том числе и к тому, что конфликт будет затяжным, если Россия не захочет идти на компромиссы.

"Переговоры не должны становиться уступкой ради мира любой ценой — это может ослабить позицию в будущем", — пишет ИИ.

Кроме того, в ответе было указано, что Украине следует избегать поспешных решений, а также опираться на координацию с международными партнерами. Например, привлечение стран-посредников (как Турция или Китай) может прибавить вес процесса. В то же время любой договор должен быть подкреплен не только словами, но и реальными механизмами сдерживания России.

Напомним, ранее "Телеграф" попросил Искусственный интеллект проанализировать спор Владимира Зеленского и Дональда Трампа.