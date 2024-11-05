Ілон Маск зірвав операцію ЗСУ з атаки на Крим — ЗМІ

На думку швейцарських журналістів, він може зробити це знову

Ілон Маск, який, за даними WSJ, регулярно спілкується з Путіним, вирішує, де, для кого і коли активувати супутники Starlink. Хоча йому належить 42% усіх акцій SpaceX, бізнесмен контролює 79% прав голосу.

Він особисто прийняв рішення восени 2022 року відключити зв’язок для ЗСУ, оскільки хотів запобігти ядерній війні. Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, звертаючи увагу на те, що Ілон Маск має надто великий вплив.

"Ця сила найбільш очевидна у війні в Україні. На початку війни Маск все ще був пристрасним прихильником Володимира Зеленського: він відправив українській армії тисячі терміналів Starlink. Starlink став незамінним для українського військового зв’язку", – йдеться у публікації.

Зазначається, що сервіс не працює у Криму та в частково окупованих регіонах Луганської та Донецької областей. Восени 2022 року Маск особисто вирішив, що інтернет-мережа над Кримом не буде активована для українських збройних сил, зірвавши як мінімум одну українську операцію у цьому районі. Мільярдер пояснив, що хотів запобігти ядерній війні.

"Два роки по тому Маск відкрито виступає проти нової американської допомоги Києву. Його головний аргумент: "Путін нізащо не програє цю війну". Він представив свій власний мирний план, який містить численні вимоги Кремля", — зазначають журналісти.

До речі, Дональд Трамп також заявив, що хоче якнайшвидше покласти край війні в Україні. На думку авторів матеріалу, якщо його переоберуть президентом, Маск може допомогти Трампу, відключивши інтернет-мережу української армії.

"Ходять чутки, що президент Росії Володимир Путін є одним з його добрих знайомих. Як повідомила минулого тижня газета Wall Street Journal з посиланням на американські та російські джерела, Маск та Путін підтримують регулярні контакти вже як мінімум два роки. Під час телефонних розмов вони нібито говорили про все: від "особистих проблем" до ділових відносин та міжнародної політики", – йдеться у статті.

Нагадаємо, мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск стурбований ймовірним зниженням народжуваності у світі. Він пропонував свою сперму друзям та знайомим.