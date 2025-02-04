ШІ інтегрують у різні сфери життя: Мінцифра вже запустила центр передового досвіду

В першу чергу центр фокусується на розробці ШІ-рішень для державного та оборонного секторів

Міністерство цифрової трансформації України презентувало WINWIN AI Center of Excellence — центр передового досвіду з розробки та інтеграції ШІ, який трансформує державу, бізнес і суспільство, посилюючи глобальну конкурентоспроможність України.

Центр впроваджуватиме штучний інтелект у державні процеси та ключові сфери життя: оборону, медицину, освіту та бізнес. Про це йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що мета WINWIN AI CoE — об'єднати експертів, ресурси та інновації для розвитку ШІ та ключових сфер життя українців.

В першу чергу центр фокусується на розробці ШІ-рішень для державного та оборонного секторів.

"Цього року ми будемо активно інтегрувати штучний інтелект у всі наші проєкти. Світ розвивається шаленими темпами, і якщо ми хочемо бути серед лідерів, нам потрібно діяти так само швидко. Наша мета у цьому напрямку – до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень", — розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

ШІ допоможе покращити державні сервіси для громадян України та оптимізувати роботу держслужбовців. Йдеться про його інтеграцію в "Дію", освітній застосунок "Мрія", створення інструментів для аналізу даних у державі тощо.

"Штучний інтелект може будувати індивідуальні освітні траєкторії для школярів, автоматично визначати цілі на полі бою, діагностувати хвороби та підвищувати прибутковість бізнесів. Наше завдання — знайти ефективні шляхи використання цієї технології у кожній зі сфер, від освіти до державного управління", — додав заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Головними напрямами роботи центру є:

розробка ШІ-продуктів для державного сектору й оборони

впровадження штучного інтелекту в науку

створення освітніх можливостей для AI-спеціалістів і громадян

підтримка стартапів та малих і середніх підприємств в інтеграції ШІ

співпраця з міжнародними технологічними компаніями (BigTech)

Центр окреслив собі на рік наступні цілі:

Запустити розробку AI-продуктів для державного сектору

Закласти технологічний фундамент AI-суверенітету країни з власною LLM-моделлю

Генерувати AI-рішення в оборонному секторі

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