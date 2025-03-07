У ЗСУ з'явилася радниця з гендерних питань – що відомо про Оксану Григор'єву і чим вона займатиметься

Її завданнями стануть розробка гендерної стратегії та координація взаємодії між військовими структурами та Міністерством оборони щодо забезпечення рівних можливостей для військовослужбовців обох статей

У Збройних Силах України відбулося важливе призначення: громадська діячка Оксана Григор'єва стала радницею з гендерних питань. Ця посада передбачає розвиток гендерної стратегії та забезпечення координації між військовими структурами та Міністерством оборони України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Також зазначено, що впровадження гендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Про Оксану Григор'єву

Оксана Григор'єва раніше обіймала посаду радниці з гендерних питань командування Сухопутних військ України. Вона активно займалася питаннями гендерної рівності та підтримки жінок у військових структурах. Григор'єва підтримувала ідею обов'язкової мовної військової служби для жінок, вважаючи це кроком до розширення прав і можливостей жінок у суспільстві.

Реакція на сексуальні домагання

Оксана Григор'єва вже мала досвід роботи з випадками сексуальних домагань у військових структурах. Наприклад, вона відреагувала на заяву військової медикині про домагання з боку колеги, підкресливши, що такі випадки мають ознаки сексуального домагання і передбачають адміністративну відповідальність. Однак, як зазначила Григор'єва, в Україні поки що немає завершених судових справ щодо покарання за сексуальні домагання у військових структурах.

Завдання радниці

Основними завданнями Оксани Григор'євої на новій посаді будуть розробка та впровадження гендерної стратегії у Збройних Силах України. Це має забезпечувати рівні можливості для жінок та чоловіків у військовій сфері, а також підтримку жінок у військових структурах. Крім того, вона буде займатися координацією між військовими підрозділами та Міністерством оборони України для забезпечення єдиної політики щодо гендерної рівності.

Перспективи для жінок у війську

Сьогодні жінки можуть служити в усіх родах військ України, що свідчить про значний прогрес у сфері гендерної рівності. Посада радниці з гендерних питань у Збройних Силах України є важливим кроком у цьому напрямку, оскільки вона спрямована на подальше розширення прав і можливостей жінок у військовій сфері.

У цілому, призначення Оксани Григор'євої радницею з гендерних питань у Збройних Силах України є важливим кроком у напрямку забезпечення гендерної рівності та підтримки жінок у військових структурах України.

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