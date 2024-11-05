Рус

"Маємо виховувати дітей": військовий виступив проти мобілізації жінок

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Маємо виховувати дітей": військовий виступив проти мобілізації жінок Новина оновлена 05 листопада 2024, 19:12

В армії є посади, на яких жінки себе показують краще за чоловіків

Останніми днями в українському інформаційному просторі порушилася тема необхідності запровадження мобілізації для жінок. Однак далеко не всі військові вважають, що цей захід необхідний, а деякі виступають категорично проти.

Про це розповів капітан ЗСУ Андрій Гнатуш в ефірі "Новини Live". За його словами, зараз в Україні мешкає достатня кількість чоловіків, а захищати країну це їхній обов’язок.

"У нас є достатня кількість чоловіків, і поки вони є, вони мають виконувати свій конституційний обов’язок. Крапка. А наші квіточки, наші серця мають виховувати наших дітей", — сказав він.

Водночас Гнатуш зазначив, що не бачить нічого поганого у тому, що жінки можуть служити добровільно. Він навів приклад війська аеророзвідки, де з перших днів вторгнення почали готувати "жіночу сотню".

"Вони круті, вони класні, вони більш дисципліновані. У них вища посидючість, що є дуже важливим з погляду виконання завдань у сфері розвідки. Тобто більше рухів — більше ймовірність, що ти будеш демаскований", — сказав він.

Військовослужбовець зазначив, що у ЗСУ є спеціалізації, де жінки будуть більш ефективними ніж чоловіки, а тому він не бачить нічого поганого в тому, щоб вони приходили до армії на добровільних підставах.

Як повідомлялося раніше, волонтер та військовослужбовець Марія Берлінська напередодні повідомила, що Україні треба задуматися про мобілізацію жінок, оскільки інакше їй загрожує поразка.

Теги:
#Жінки #Мобілізація