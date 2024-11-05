"Маємо виховувати дітей": військовий виступив проти мобілізації жінок

В армії є посади, на яких жінки себе показують краще за чоловіків

Останніми днями в українському інформаційному просторі порушилася тема необхідності запровадження мобілізації для жінок. Однак далеко не всі військові вважають, що цей захід необхідний, а деякі виступають категорично проти.

Про це розповів капітан ЗСУ Андрій Гнатуш в ефірі "Новини Live". За його словами, зараз в Україні мешкає достатня кількість чоловіків, а захищати країну це їхній обов’язок.

"У нас є достатня кількість чоловіків, і поки вони є, вони мають виконувати свій конституційний обов’язок. Крапка. А наші квіточки, наші серця мають виховувати наших дітей", — сказав він.

Водночас Гнатуш зазначив, що не бачить нічого поганого у тому, що жінки можуть служити добровільно. Він навів приклад війська аеророзвідки, де з перших днів вторгнення почали готувати "жіночу сотню".

"Вони круті, вони класні, вони більш дисципліновані. У них вища посидючість, що є дуже важливим з погляду виконання завдань у сфері розвідки. Тобто більше рухів — більше ймовірність, що ти будеш демаскований", — сказав він.

Військовослужбовець зазначив, що у ЗСУ є спеціалізації, де жінки будуть більш ефективними ніж чоловіки, а тому він не бачить нічого поганого в тому, щоб вони приходили до армії на добровільних підставах.

Як повідомлялося раніше, волонтер та військовослужбовець Марія Берлінська напередодні повідомила, що Україні треба задуматися про мобілізацію жінок, оскільки інакше їй загрожує поразка.