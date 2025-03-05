Чи повинні військовослужбовці проходити ВЛК щороку

Юрист розповів, що зазвичай відбувається на практиці

В Україні військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) щороку під час дії воєнного стану. Однак, на практиці, такі перевірки відбуваються набагато рідше.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Згідно з законодавством, ВЛК є обов’язковою для всіх громадян, які підлягають мобілізації, а також для військових.

Зазвичай, під час війни процедура проходження комісії повинна здійснюватися щороку, в той час, як у мирний час терміни проходження ВЛК можуть становити до п’яти років.

Проте, як зазначив Айвазян, навіть за офіційними вимогами, на практиці військовослужбовці не проходять медичну комісію щороку, зокрема під час переведення або відправки до зони бойових дій.

"На практиці ще не зустрічав випадків, коли б військового направляли на ВЛК у разі переведення або відправки у зону бойових дій. Зазвичай військовим дуже важко отримати направлення на ВЛК", — пояснив юрист.

Також адвокат додав, що зазвичай "військовим дуже важко отримати направлення на ВЛК".

Нагадуємо, що військовослужбовці, які мають проблеми зі здоров'ям, мають право звільнитися зі служби. Військовий з підтвердженими медичними показаннями повинен пройти ВЛК, яка:

встановлює діагноз;

оцінює ступінь обмежень у виконанні службових обов’язків.

Зазначимо, що після звільнення за станом здоров’я військові зберігають право на компенсації та соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством.

Раніше "Телеграф" писав, що з війська можна піти не лише за станом здоров’я. Зокрема особливі обставини в сім'ї дають право не тільки на відпустку.