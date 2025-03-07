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В ВСУ появилась советница по гендерным вопросам – что известно об Оксане Григорьевой и чем она будет заниматься

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Советник ВСУ по гендерным вопросам
Советник ВСУ по гендерным вопросам. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ее задачами станут разработка гендерной стратегии и координация взаимодействия между военными структурами и Министерством обороны по обеспечению равных возможностей для военнослужащих обоих полов

В Вооруженных Силах Украины состоялось важное назначение: общественный деятель Оксана Григорьева стала советницей по гендерным вопросам. Этот пост предполагает развитие гендерной стратегии и обеспечения координации между военными структурами и Министерством обороны Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Также отмечено, что внедрение гендерной политики является одним из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Об Оксане Григорьеве

Оксана Григорьева ранее занимала должность советницы по гендерным вопросам командования Сухопутных войск Украины. Она активно занималась вопросами гендерного равенства и поддержки женщин в военных структурах. Григорьева поддерживала идею обязательной военной службы для женщин, считая это шагом к расширению прав и возможностей женщин в обществе.

Реакция на сексуальные домогательства

Оксана Григорьева уже имела опыт работы со случаями сексуальных притязаний в военных структурах. К примеру, она отреагировала на заявление военной медикини о притязаниях со стороны коллеги, подчеркнув, что такие случаи имеют признаки сексуального домогательства и предусматривают административную ответственность. Однако, как отметила Григорьева, в Украине пока нет завершенных судебных дел о наказании за сексуальные домогательства в военных структурах.

Задание советницы

Основными задачами Оксаны Григорьевой в новой должности будут разработка и внедрение гендерной стратегии в Вооруженных Силах Украины. Это должно обеспечивать равные возможности для женщин и мужчин в военной сфере, а также поддержку женщин в военных структурах. Кроме того, она будет заниматься координацией между военными подразделениями и Министерством обороны Украины для обеспечения единой политики по гендерному равенству.

Перспективы для женщин в армии

Сегодня женщины могут служить во всех родах войск Украины, что свидетельствует о значительном прогрессе гендерного равенства. Должность советницы по гендерным вопросам в Вооруженных Силах Украины является важным шагом в этом контексте, поскольку она направлена на дальнейшее расширение прав и возможностей женщин в военной сфере.

В целом назначение Оксаны Григорьевой советницей по гендерным вопросам в Вооруженных Силах Украины является важным шагом по обеспечению гендерного равенства и поддержки женщин в военных структурах Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что генерал ВСУ объяснил, как изменить отношение украинцев к ТЦК. По его мнению, в первую очередь должна быть четко выстроена информационная кампания.

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#Украина #Гендерное равенство #ВСУ