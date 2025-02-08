Жінки підуть служити? Веніславський дав чітку відповідь про мобілізацію українок

У 2025 жінки можуть піти в ЗСУ, але якщо вони самі того хочуть

В Україні триває воєнний стан, під час якого мобілізовують військовозобов'язаних чоловіків. Однак жінки можуть вступити до лав Збройних Сил лише за власним бажанням і про примусову мобілізацію не йде мови.

Питання примусової мобілізації військовозобов’язаних жінок в Україні немає на порядку денному. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"Питання призову військовозобов'язаних жінок було вирішено парламентом шляхом чіткої імперативної норми закону. Тому що до моменту ухвалення закону про внесення змін до деяких законів України щодо військового обліку і військової служби було передбачено в постанові Кабінету Міністрів України те, що жінки можуть бути мобілізовані виключно за добровільною згодою", – розповів нардеп.

За словами Веніславського, Верховна Рада вирішила чітко та однозначно встановити на законодавчому рівні добровільну військову службу для жінок, адже це питання було "предметом політичних маніпуляцій". Тому за законом жінки можуть стати на військовий облік, пройти базову загальновійськову підготовку та мобілізуватись лише добровільно.

Отже, "питання примусової мобілізації жінок не стоїть", резюмував член оборонного комітету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто є військовозобов'язаним у 2025 році.