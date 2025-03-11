Рада ухвалила законопроєкт про підвищення зарплат чиновникам: скільки вони будуть отримувати

Заробітна плата державного службовця складатиметься з постійної та змінної частин

Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо запровадження єдиних підходів до оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Їх зарплата тепер має складатися з постійної та змінної частин. Премії будуть обмежені 30% річного окладу.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, під час голосування у другому читанні була прийнята правка про підвищення зарплат для співробітників Державної аудиторської служби України. "За" проголосували 259 нардепів.

При цьому нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін спростував інформацію про те, що закон підвищує зарплати чиновникам на 70 і більше відсотків. "Законопроект виключно робить оплату праці прозорою і навпаки обмежує надбавки та премії", — додав він.

На даний момент відомо, що Рада ухвалила законопроект №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Однак нардепи не підтримали поправки щодо підвищеної оплати для Мін'юсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки. Пройшла виключно поправка про підвищення зарплат для Державної аудиторської служби.

При цьому документ запроваджує механізм контролю надмірної кількості посад державної служби, які створюють додаткове навантаження на бюджет. Також чітко визначаються основна та додаткова частини заробітної плати, обмежуються премії та надбавки, забезпечується дотримання Європейських стандартів прописаних у документі SIGMA "Принципи державного управління".

Згідно із законопроектом, заробітна плата державного службовця складатиметься з постійної та змінної частин:

постійна — посадовий оклад, надбавки за вислугу років та за ранг (фіксована виплата);

змінна – премії за результатами щорічної оцінки службової діяльності, ініціативність та якісне виконання додаткового обсягу завдань.

На даний момент мінімальний розмір зарплати для держслужбовців не може становити менше ніж 7570 гривень.

При цьому нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін спростував інформацію про те, що закон підвищує зарплати чиновникам на 70% і більше. За його словами, новий законопроект лише робить оплату праці держслужбовців прозорішою і жодних додаткових виділень коштів на зарплати чиновників не передбачає.

"Законопроект виключно робить оплату праці прозорою і навпаки обмежує надбавки та премії", — наголосив Безгін.

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