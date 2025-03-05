Коли почнуть приходити перші збільшені пенсії після індексації та скільки українців їх отримає

Мінсоцполітики повідомило, скільком українцям чекати на нові виплати у цьому місяці

Індексація пенсій в Україні почала проводитись з 1 березня з коефіцієнтом в 11,5%. Деякі українці вже отримали перші перераховані суми з 4 березня.

З березня поточного року проіндексовані пенсійні нарахування отримають 10 мільйонів українців. Їхня виплата зросте в середньому на 556 гривень, як повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Тож, збільшені пенсії отримають:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах; 672 тисяч пенсіонерів силових відомств;

пенсіонерів силових відомств; 98 тисяч осіб , які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи; 79,6 тисячі пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати; 23,4 тисячі пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців. 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та осіб, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Водночас середня сума, на яку виросте пенсія, буде 556 гривень. А середня пенсія збільшиться зі 5789 до 6345 гривень.

Мінсоцполітики також нагадало, що з 1 квітня автоматична індексація відбудеться для 629 тисяч пенсіонерів, що працюють.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія у чоловіка, що має не більше 15 тисяч зарплати та 45 років стажу.