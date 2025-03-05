Коли почнуть приходити перші збільшені пенсії після індексації та скільки українців їх отримає
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Мінсоцполітики повідомило, скільком українцям чекати на нові виплати у цьому місяці
Індексація пенсій в Україні почала проводитись з 1 березня з коефіцієнтом в 11,5%. Деякі українці вже отримали перші перераховані суми з 4 березня.
З березня поточного року проіндексовані пенсійні нарахування отримають 10 мільйонів українців. Їхня виплата зросте в середньому на 556 гривень, як повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
Тож, збільшені пенсії отримають:
- 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;
- 672 тисяч пенсіонерів силових відомств;
- 98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 79,6 тисячі пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;
- 23,4 тисячі пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.
- 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та осіб, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
Водночас середня сума, на яку виросте пенсія, буде 556 гривень. А середня пенсія збільшиться зі 5789 до 6345 гривень.
Мінсоцполітики також нагадало, що з 1 квітня автоматична індексація відбудеться для 629 тисяч пенсіонерів, що працюють.
Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія у чоловіка, що має не більше 15 тисяч зарплати та 45 років стажу.