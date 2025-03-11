Рада приняла законопроект о повышении зарплат чиновникам: сколько они будут получать

Заработная плата государственного служащего будет состоять из постоянной и переменной частей

Верховная Рада Украины приняла законопроект о внедрении единых подходов к оплате труда госслужащих на основе классификации должностей. Зарплата теперь должна будет состоять из постоянной и переменной частей. Премии же будут ограничены 30% годового оклада.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, во время голосования во втором чтении прошла правка о повышении зарплат для Государственной аудиторской службы Украины. "За" проголосовали 259 нардепов.

При этом Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин опроверг информацию о том, что закон повышает зарплаты чиновникам на 70 и более процентов. "Законопроект исключительно делает оплату труда прозрачной и наоборот ограничивает надбавки и премии", — добавил он

На данный момент известно, что рада приняла законопроект №8222 по внедрению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Однако нардепы не поддержали поправки по повышенной оплате для Минюста, Минфина, Минцифры и Минэкономики. Прошла исключительно поправка о повышении зарплат для Государственной аудиторской службы.

При этом документ вводит механизм контроля за чрезмерным количеством должностей государственной службы, которые создают дополнительную нагрузку на бюджет.

Согласно законопроекту, заработная плата государственного служащего будет состоять из постоянной и переменной частей:

постоянная — должностной оклад, надбавки за выслугу лет и за ранг (фиксированная выплата);

переменная — премии по результатам ежегодной оценки служебной деятельности, инициативность и качественное выполнение дополнительного объема задач.

Также четко определяются основная и дополнительная части заработной платы, ограничиваются премии и надбавки, обеспечивается соблюдение Европейских стандартов прописанных в документе SIGMA "Принципы государственного управления".

На данный момент минимальный размер зарплаты для госслужащих не может составлять менее 7570 гривен.

При этом нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин опроверг информацию о том, что закон повышает зарплаты чиновникам на 70 и более процентов. По его словам, новый законопроект лишь делает оплату труда госслужащих более прозрачной и никаких дополнительных выделений средств на зарплаты чиновников не предусматривает.

"Законопроект исключительно делает оплату труда прозрачной и наоборот ограничивает надбавки и премии", — подчеркнул Безгин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда начнут приходить первые увеличенные пенсии после индексации и сколько украинцев их получит.