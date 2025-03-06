Зарплата Віталія Кіма зросла. Скільки отримує начальник Миколаївської ОВА (документ)

Від матеріальної допомоги та інших надбавок Кім відмовився

Зарплата чиновників в Україні складається з посадового окладу та різноманітних надбавок, залежно від посади, стажу та інших факторів. До прикладу, Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, заробляє понад 100 тисяч гривень у місяць.

"Телеграф" отримав відповідь на запит від Миколаївської обласної військової адміністрації щодо офіційних доходів керівника ОВА. Згідно з документами, протягом 2024 року Віталію Кіму було нараховано 1 218 026,99 гривні.

Після відрахування податку на доходи фізичних осіб у розмірі 219 244,86 гривні та військового збору в сумі 20 971,90 гривень, посадовець фактично отримав 977 810,23 гривні.

У січні 2025 року начальнику Миколаївської ОВА нарахували 135 254,61 гривні. Після сплати податків (ПДФО — 24 345,83 грн, військовий збір — 6 762,73 грн) на руки Віталій Кім отримав 104 146,05 гривень.

Станом на 1 січня 2025 року посадовий оклад начальника Миколаївської ОВА становить 148 136,00 гривень, проте нараховано йому було 135 тисяч.

У відповіді на запит також вказано, що протягом 2024 року та в січні 2025 року Віталію Кіму не надавалась матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

Зарплата 2024 рік

Зарплата січень 2025

Також раніше "Телеграф" розповідав, що зарплата очільника Сумської області більша, аніж у колег. Згідно з офіційними даними, його посадовий оклад з 1 січня 2025 року складає 148 135,50 грн.