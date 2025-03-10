Зарплата невпинно росте. Скільки отримує глава Чернігівської ОВА Чаус

Заробітна плата українських чиновників формується з посадового окладу та різних надбавок

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної державної адміністрації у січні 2025 року після утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору отримав 87 552 гривень заробітної плати. Загалом за 2024 рік чиновник (за вирахуванням податків та збору) отримав 954 787 гривень зарплати.

Таку інформацію на запит "Телеграфа" надали у Чернігівській ОДА (ОВА). Розмір посадового окладу Чауса у січні склав 98 757,00 гривень, з нього утримуються податки та збори, тому сума, яку він фактично отримує, менша.

Розмір посадового окладу голови Чернігівської обласної державної адміністрації у 2024 році становив:

з 01.01.2024 – 80 717,00 гривень;

з 01.04.2024 – 86 540,00 гривень;

з 01.07.2024 – 85 064,00 гривень;

з 01.10.2024 – 94 338,00 гривень.

"Розмір заробітної плати отриманої головою Чернігівської обласної державної адміністрації, у 2024 році після утримання (відрахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору складав 954 787,95 гривень", — йдеться у відповіді на запит.

Середня зарплата у Чернігові станом на березень 2025 року складає 19 тисяч гривень. Таким чином, зарплата Чауса вища у понад чотири рази.

Минулого року глава Чернігівської ОВА не отримував матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Також йому не нараховували матеріальної допомоги на оздоровлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки отримує Віталій Бунечко — голова Житомирської ОВА. Його зарплата за січень менша, ніж у Чауса.