Це дачне містечко української еліти початку ХХ століття стало частиною сучасного Києва (фото)

Дачна архітектура і природні дива Святошина, що збереглися до наших днів

Святошин, один із найкращих курортів Києва початку XX сторіччя, сьогодні поступово втрачає свій колишній шарм, перетворюючись на звичайний спальний район. Однак, попри це, тут ще збереглися чарівні куточки природи та шедеври старої дачної архітектури.

Святошин з'явився наприкінці XIX століття як дачне поселення для заможних киян. Залізниця, яка була збудована в 1902 році, дала потужний поштовх до розвитку цього району.

Святошин став одним із найпопулярніших місць відпочинку для української еліти того часу. Тут були дачі міського голови Києва та інших високопоставлених осіб. Залізнична станція Святошинського залізничного вузла була реконструйована в 1972 році, що змінило інфраструктуру району.

Природна краса

Святошинський лісопарк, де переважають хвойні дерева, є одним із найстародавніших природних комплексів Києва. Тут можна побачити реліктові сосни та дуби, серед яких особливо виділяється 300-річний дуб, який обіймає сосну. Ця природна пам'ятка є символом району та свідченням його унікальної історії. Лісопарк розташований на території, яка колись була частиною землі древлян, що мали важливе значення в давньоруській історії.

Архітектурна спадщина

З понад 500 дачних будинків Святошина, до сьогодення дійшло лише близько десятка. Серед них виділяються дача Бахарєєва та дача Гучонів, відомих київських фотографів.

Дача Бахарєєва

Дача Бахарєєва розташована біля першої просіки Святошина на вул. Львівській, 3. Ця двоповерхова садиба була збудована на початку XX століття з елементами модерну для київського міщанина Бахарєєва. Цікава тим, що тут в повному обсязі збереглася вся присадибна ділянка: будинок, стайні, льодовик, який використовувався як холодильник, і флігелі для прислуги. Це був не просто будинок, а маленьке містечко в місті. У радянський час тут був туберкульозний диспансер, а зараз будівля перебуває в аварійному стані.

Дача з каріатидами

Дача Гудшон, розташована на Львівській вулиці, 18, відома як "Дача з Каріатидами" завдяки своїм античним статуям. Ця будівля не тільки є зразком модерністської архітектури, але й має історичне значення як місце, де відбувалися важливі події під час Другої світової війни. У радянський час тут була школа та дитячий профілакторій, а зараз знаходиться приватна установа.

Ще одна дача, розташована на вулиці Крамського, цікава тим, що має складну конфігурацію і багато різних фасадів оформлених у стилі модерн. У радянський час вона була визнана пам'яткою історії через те, що під час Другої світової війни тут знаходилася школа абверу та радянських партизанів.

Сучасність та проблеми

Всупереч своїй багатій історії та природній красі, Святошин сьогодні стикається з проблемами забудови та втрати культурної спадщини. Багато старих дач були знищені чи перебудовані, а природні території піддаються забудові. Однак, завдяки зусиллям активістів, деякі історичні будівлі та природні території вдалося зберегти.

Святошин — це не тільки район Києва, а й частина історії України. Його унікальна архітектура та природна краса роблять його особливим місцем, яке варто зберегти для майбутніх поколінь. Попри сучасні виклики, Святошин залишається символом культури та природної спадщини Києва.

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