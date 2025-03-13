Этот дачный городок украинской элиты начала ХХ века стал частью современного Киева (фото)

Дачная архитектура и природные чудеса сохранившиеся до наших дней Святошино

Святошино, один из лучших курортов Киева начала XX века, сегодня постепенно теряет свой прежний шарм, превращаясь в обычный спальный район. Однако, несмотря на это, здесь еще сохранились волшебные уголки природы и шедевры старой дачной архитектуры.

Святошино появилось в конце XIX века как дачный поселок для состоятельных киевлян. Железная дорога, построенная в 1902 году, дала мощный толчок к развитию этого района.

Святошино стало одним из самых популярных мест отдыха для украинской элиты того времени. Здесь были дачи мэра Киева и других высокопоставленных лиц. Железнодорожная станция Святошинского железнодорожного узла была реконструирована в 1972 году, что изменило инфраструктуру района.

Природная красота

Святошинский лесопарк, где преобладают хвойные деревья, один из самых древних природных комплексов Киева. Здесь можно увидеть реликтовые сосны и дубы, среди которых особенно выделяется 300-летний дуб, занимающий сосну. Этот природный памятник является символом района и свидетельством его уникальной истории. Лесопарк расположен на территории, когда-то являвшейся частью земли древлян, имевших важное значение в древнерусской истории.

Архитектурное наследие

Из более 500 дачных домов Святошино к настоящему времени дошло всего около десятка. Среди них выделяются дача Бахареева и дача Гучон, известных киевских фотографов.

Дача Бахареева

Дача Бахареева расположена возле первой просеки Святошино на ул. Львовская, 3. Эта двухэтажная усадьба была построена в начале XX века с элементами модерна для киевского мещанина Бахареева. Интересна тем, что здесь в полном объеме сохранился весь приусадебный участок: дом, конюшни, ледник, который использовался как холодильник, и флигели для прислуги. Это был не просто дом, а маленький городок в городе. В советское время здесь находился туберкулезный диспансер, а сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Дача с кариатидами

Дача Гудшон, расположенная на Львовской улице, 18, известна как "Дача с Кариатидами" благодаря своим античным статуям. Это здание не только образец модернистской архитектуры, но и имеет историческое значение как место, где происходили важные события во время Второй мировой войны. В советское время здесь была школа и детский профилакторий, а сейчас находится частное учреждение.

Еще одна дача, расположенная на улице Крамского, интересна тем, что имеет сложную конфигурацию и много разных фасадов, оформленных в стиле модерн. В советское время она была признана памятником истории из-за того, что во время Второй мировой войны здесь находилась школа абвера и советских партизан.

Современность и проблемы

Вопреки своей богатой истории и природной красоте, Святошино сегодня сталкивается с проблемами застройки и потери культурного наследия. Многие старые дачи были уничтожены или перестроены, а природные территории подвергаются застройке. Однако благодаря усилиям активистов некоторые исторические здания и природные территории удалось сохранить.

Святошино — это не только район Киева, но и часть истории Украины. Его уникальная архитектура и природная красота делают его особым местом, которое следует сохранить для будущих поколений. Несмотря на современные вызовы, Святошино остается символом культуры и природного наследия Киева.

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