Втеча з України, заочний арешт та зміна діяльності: де зараз екснардеп Рабінович і чим займається

Рабінович просував в Україні проросійські наративи

Співголова забороненої в Україні політичної сили "Опозиційна платформа — За життя" Вадим Рабинович, як і екснардеп Євген Мураєв, виявилися зрадниками нашої країни. Свою діяльність в Україні Рабінович спрямовував на підтримку російської пропаганди та робив маніпулятивні заяви на медійних ресурсах.

"Телеграф" вирішив нагадати, чим запам’ятався одіозний народний депутат Вадим Рабінович і де зараз. Ми дізналися, чим зараз займається політик і чи говорить про війну.

Що відомо про Вадима Рабіновича

Колишній український депутат Вадим Рабинович народився 1953 року в Харкові, де закінчив середню школу та автодорожній інститут. З 1975 до 1977 року Рабинович проходив службу в частинах ППО Сухопутних військ Радянської Армії.

У 80-ті роки його заарештували за розкрадання круглої суми державних коштів та засудили до 14 років позбавлення волі у таборі суворого режиму. Покарання Рабінович відбував неподалік Харкова.

Вадим Рабінович у молодості, Фото: УНІАН

Після звільнення він зайнявся бізнесом і пов’язав кар’єру з телебаченням, став співзасновником компанії "Студія 1+1" та створив видавничий дім "CN — Столичні новини". Потім він придбав телеканал News One і почав керувати медіагрупою News Network, яка просувала проросійські наративи.

Вадим Рабінович просував російську пропаганду в Україні

Політичною кар’єрою Вадим Рабінович почав активно займатися з 2013 року. На президентських виборах у 2014 році він балотувався як самовисуванець, але набрав лише 2,5% голосів.

Вадим Рабінович у 2014 році балотувався у президенти,Фото: Alexandr Senko/Facebook

Рабінович став лідером партії "Всеукраїнське об’єднання "Центр", і на парламентських виборах 2014 року об’єднався з іншими партіями потрапив до парламенту за списком "Опозиційного блоку". Депутати цієї політичної сили голосували за "диктаторські закони", які обмежували права та свободи українців.

Вадим Рабінович був співголовою "ОПЗЖ", Фото: Alexandr Senko/Facebook

Разом зі зрадником Євгеном Мураєвим згодом Рабінович перейшов у партію "За життя!" і продав йому свій канал News One, але продовжував там вести програму, підтримувати пропаганду Кремля та робити маніпулятивні висловлювання, що підривали суверенітет України та шкодили інформаційній безпеці. У 2019 році на виборах до парламенту партія "Опозиційна платформа — За життя" отримала підтримку 13,05%.

Вадим Рабінович утік із України до війни

Критика Зеленського та втеча з України

Вадим Рабінович, котрий голосував на виборах за Зеленського, після його перемоги почав критикувати діяльність президента. У 2019 році він заявляв, що Зеленський не займається питаннями установлення миру на Донбасі, а також звільненням полонених і розхвалював Віктора Медведчука.

Вадим Рабінович критикував Володимира Зеленського

Екснардеп заявив, що відкликає свій голос за Зеленського, назвав його "маленьким Наполеоном: "На мою думку, у нас з’явився "маленький Наполеон", бо людей з полону повертає не він, а голова політради нашої партії Віктор Медведчук, а Зеленському це ще й не подобається!"

Менше ніж за два тижні до початку повномасштабної війни на своїй сторінці у Facebook Вадим Рабінович написав, що Захід розпочав війну проти України й перестав відвідувати засідання парламенту. На початку лютого, нібито з робочих питань, як пишуть ЗМІ, Рабінович поїхав до Ізраїлю, оскільки має громадянство цієї країни.

Вадим Рабінович перебуває зараз в Ізраїлі, Фото: УНІАН

У липні 2022 року указом президента Володимира Зеленського екснардепа було позбавлено громадянства України та депутатського мандата. Незабаром йому повідомили про підозру у держзраді та оголосили у розшук. У серпні 2023 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва заочно заарештував Вадима Рабіновича.

Де зараз Вадим Рабінович і чим займається

Згідно з останньою інформацією, колишній політик проживає в Ізраїлі та змінив сферу своєї діяльності. В Єрусалимі навіть назвали на його честь площу за те, що він подарував місцевій громаді золоту Менору.

Вадим Рабінович подарував громаді Єрусалиму золоту Менору.

Рабінович веде свою сторінку у Facebook та Telegram-канал, де публікує різні меми, анекдоти та деколи політичні новини.

Вадим Рабінович змінив рід діяльності

На Youtube-каналі Vaikra Рабінович публікує відеоролики, де розповідає про значення служіння Богу, передачу традицій Тори, про віру та на чому вона будується. Колишній нардеп в Ізраїлі став проповідником, духовним просвітником та трактувальником Давидових псалмів.

Як зараз виглядає Вадим Рабінович

У лютому 2024 року в Державному бюро розслідувань заявили, що екстрадиція колишнього народного депутата Вадима Рабіновича поки що неможлива. Але слідство надіслало запит до Ізраїлю.

Вадим Рабінович став духовним просвітителем

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