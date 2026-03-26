Ціна життя: чому антитепловізійний захист має стати державним стандартом оборони?

Українські розробники демонструють серйозні успіхи щодо забезпечення потреб бійців

На сучасній війні все вирішують два фактори: люди та технології. Попри вражаючі успіхи України у сфері далекобійних БПЛА та ракетних програм, де ми дедалі частіше диктуємо моду на полі бою, питання системного індивідуального захисту бійця все ще перебуває на етапі наздоганяння. Ми навчилися створювати "очі" та "жала", але досі залишаємо вразливим "серце" системи — людину.

Український оборонпром нарешті виходить з епохи кустарних експериментів. Сучасні рішення сьогодні базуються на фундаментальній фізиці та точних інженерних розрахунках. Захист від тепловізійних засобів спостереження — це більше не "екзотичний бонус" для груп спецпризначення. Це базова умова виживання для піхотинця в окопі, артилериста на позиції та оператора БПЛА, за яким ведеться цілодобове полювання.

Ми опанували закупівлі дронів тисячами, а снарядів — мільйонами. Але професійний оператор, досвідчений артилерист чи загартований боями піхотинець — це ресурс, який неможливо швидко масштабувати. Без системного захисту від виявлення ворожими сенсорами будь-яка дорога зброя втрачає сенс, бо її носій стає ціллю ще до того, як встигне зробити постріл. Раціональна оборона — це інвестиція у "невидимість". Настав час змінити парадигму: антитепловізійне спорядження має перетворитися з точкової волонтерської допомоги на обов’язковий елемент державного замовлення.

Технологічний базис: фізика "невидимості"

Сучасне поле бою стало "прозорим". Стрімкий розвиток оптики призвів до того, що датчики різних діапазонів (NIR, SWIR, MWIR та особливо LWIR) здатні фіксувати тепловий слід об’єкта на відстані від сотень метрів до десятків кілометрів. Сховатися від них за звичайною тканиною чи гілками вже неможливо.

Український прорив

Наші розробники досягли значних успіхів, створивши матеріали, що працюють в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль від 0,75 до 14,0 мікрон. На відміну від дешевих аналогів, які просто "запирають" тепло всередині (створюючи нестерпний "ефект парника"), сучасні рішення керують двома критичними фізичними величинами: emissivity (випромінювальна здатність) та reflectivity (відбивна здатність).

1. Випромінювальна здатність (Emissivity). Людське тіло постійно випромінює енергію (~36,6 °C), формуючи чіткий тепловий сигнал. Звичайні матеріали мають високу емісію — вони пропускають це тепло крізь себе. Матеріали з низькою емісією (технології типу Stealth) діють як непрозорий екран. Вони утримують тепло всередині, радикально зменшуючи інтенсивність випромінювання у зовнішнє середовище. Для ворожого сенсора боєць перетворюється на тьмяну, малоконтрастну пляму, яку майже неможливо ідентифікувати як ціль.

2. Відбивна здатність (Reflectivity). Це другий стовп маскування. Навіть якщо ви заблокували власне тепло, об’єкт може виглядати як неприродно холодна "чорна діра" на фоні теплого середовища. Це також демаскує. Матеріали з високою ІЧ-рефлективністю працюють інакше: вони відбивають фонове випромінювання навколишнього світу. Об’єкт буквально підлаштовується під фон, зливаючись із ландшафтом у тепловізорі.

Срібло проти фольги: інженерна досконалість

У екстремальних умовах часто використовують рятувальні термоковдри з алюмінієвої фольги. Це дешево, але критично незручно: фольга шумить, рветься, створює сонячні відблиски та не дихає.

Справжнім технологічним максимумом є срібне покриття. Такий шар забезпечує наднизьку випромінювальну здатність, а основа з нейлону, яку використовують при такому виробництві, зберігає міцність, гнучкість і, що найважливіше, повітропроникність.

Таке покриття не руйнується від вологи чи механічних навантажень, зберігаючи свої властивості після багаторазового викоdристання. Це надійний захист, розрахований на реальний фронт, а не на лабораторні тести.

Пончо як універсальний інструмент захисту

Найбільш раціональним та ефективним формфактором для реалізації технології є тактичне пончо. На відміну від приталеного одягу, воно не лише перекриває випромінювання, а й радикально змінює геометрію об'єкта. Сьогодні в Україні вже є кілька виробників, здатних випускати цей складний виріб серійно, забезпечуючи потреби фронту без залежності від імпорту готової продукції.

Пончо не слід сприймати як модернізований дощовик. Вільний крій виробу створює повітряний прошарок між тілом військовослужбовця та матеріалом, що працює як додатковий термоізолятор. Більш того, пончо нівелює антропоморфні обриси (голова-плечі), які є основним демаскувальним фактором для алгоритмів розпізнавання цілей у сучасних системах спостереження. Виріб зберігає екстремально малу вагу (до 1 кг), що дозволяє військовослужбовцю залишатися мобільним. Для порівняння: багатошарові "ковдри", що намагаються імітувати цей ефект, важать у 2-3 рази більше і мають критично низьку зносостійкість.

Ключ до комфорту — паропроникність. Дешеві рішення перетворюють екіпірування на герметичний мішок. Конденсат, що накопичується всередині, різко підвищує теплопередачу. Вже за 20 хвилин активного руху такий "захист" починає світитися в тепловізорі через теплові витоки. Матеріали з металізованим срібним шаром вирішують цю проблему.

"Ми маємо зрозуміти: сучасна війна — це війна датчиків. Коли ми бачимо відео, як наші групи стають легкими цілями — це прямий наслідок технологічного розриву. Пончо з інтегрованими кристалами срібла — це, фактично, персональний модуль оптико-електронної протидії. Якщо РЕБ пригнічує радіосигнал, то таке спорядження пригнічує "візуальний сигнал" у тепловому спектрі. Українські виробники вже довели: ми створюємо захист рівня НАТО. Залишилося перетворити цей успіх на масовий стандарт для кожного солдата в окопі", — зазначає провідний експерт із текстильних технологій, залучений до випробувань засобів індивідуального захисту.

Економіка виживання: чому треба діяти вже зараз?

За нашими даними, Міністерство оборони і Агентство оборонних закупівель на разі не поспішають закуповувати подібну продукцію, посилаючись на високу вартість. Проте, аргументи про "високу вартість" антитепловізійного захисту не витримують критики, якщо поглянути на факти:

Підготовка фахівця. Навчання, злагодження та екіпірування одного бійця коштує державі сотні тисяч або й мільйони гривень. Соціальна ціна. Витрати на лікування, реабілітацію та виплати у разі трагедії — це колосальне навантаження на бюджет. Інвестиція. Ціна високотехнологічного пончо — це лише частка від вартості решти спорядження, але саме воно визначає, чи повернеться боєць із завдання.

Втрата фахівця через його видимість для ворожого дрона – це не тільки людська трагедія, це стратегічна поразка для держави. Армії НАТО вже давно інтегрують системи TIE (Thermal Identification Equipment) та матеріали типу Stealth у стандартне екіпірування спецпідрозділів. Україна ж має унікальний шанс через величезний попит на внутрішньому ринку масштабувати виробництво таких тканин до рівня якщо не загальновійськового, то як мінімум "штурмового" стандарту.

"Українська промисловість уже здатна виробляти антитепловізійні пончо. Це дозволяє не спрямовувати ресурси на підтримку іноземних оборонно-промислових комплексів. Нам потрібне лише чітке державне замовлення та включення цих засобів до обов’язкового переліку речового забезпечення", – додає експерт галузі.

Антитепловізійне пончо — це лише перша сходинка у розвитку технології: аналогічні рішення можуть і мусять масштабуватися для маскування важкої техніки, артилерії, польових штабів та засобів евакуації. Такий захист пора визнати фундаментальним компонентом спорядження, настільки ж критичним і обов’язковим, як якісний бронежилет чи каска. Кожен день зволікання із затвердженням державних стандартів у цій галузі конвертується у непоправні втрати, адже ціна відсутності системного захисту — це життя наших воїнів. Ми маємо нарешті змінити тактику пасивного споглядання за інноваціями на стратегію їхнього тотального впровадження, інтегруючи "стелс-технології" не лише у безпілотні системи, а й у всі ланки сучасного оборонного забезпечення.

Контекст. Проблема забезпечення Сил оборони якісною формою та амуніцією активно висвітлюється в українських засобах масової інформації. Антикорупційні медіа, наприклад, Наші гроші чи Бігус.Інфо досліджують корупційні схеми у постачаннях, а портал The Page нещодавно розповідав про те, як своїх бійців захищають у країнах НАТО.