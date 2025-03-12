Артисту на момент смерті було 78 років

Ян Табачник — відомий український акордеоніст, який згодом став народним депутатом України. Він представляв у Верховній Раді Партію регіонів. Посадовця не стало у 2023 році через рак легень.

"Телеграф" розкаже про діяльність Табачника та де його поховали.

Біографія Яна Табачника

Майбутній акордеоніст народився у Чернівцях у 1945 році у родині євреїв. Він здобував освіту в кількох навчальних закладах: Чернівецькому культпросвітучилищі, Мелітопольському педагогічному інституті, де освоював музику та на юридичному факультеті Київського університету імені Шевченка.

Табачник почав грати на акордеоні у 10 років і виступав на весіллях. У 16 років став артистом оркестру "Київського держцирку на сцені". Через 2 роки Ян почав виступати на великій сцені. Давав концерти в державних філармоніях в Калмикії, Грузії, у Криму. Був учасником джаз-оркестрів Марка Горелика і Шико Аранова.

Ян Табачник у молодості, фото dsnews.ua

Табачник протягом 8 років був директором Будинку культури у Чернівцях. Він активно випускав музичні диски на фірмі "Мелодія". Пісні з альбомів виконував путініст Йосип Кобзон, а також Вахтанг Кікабідзе та Людмила Гурченко.

У 1979 році Табачник перебрався до Запоріжжя, де протягом 15 років брав участь у ВІА "Сурми", інструментальному гурт "Рифи" і в колективі "Новий день". Наприкінці 80-х музикант почав гастролювати по всьому світу: в Австрію, Фінляндію, Польщу, США, Канаду, Німеччину, Австралію, Великобританію, Ізраїль.

Табачник гастролював по всьому світу, фото dsnews.ua

Згодом перший президент України Леонід Кравчук присвоїв Табачнику звання Народного артиста України. У 1995 році музикант відкрив в Одесі муніципальний театр музики Яна Табачника. Потім він був професором кафедри народних інструментів Київського університету культури і мистецтв.

У 1999 році Ян їздив з агітаційним туром за кандидата у президенти України Леоніда Кучму по в'язницях. У 2000 році акордеоніст відкрив у столиці Міжнародний творчий центр Яна Табачника, одним із засновників якого був путініст Кобзон. Найпопулярнішим проєктом центру стало телешоу "Маю честь запросити", яке переглянули мільйони глядачів у всьому пострадянському просторі.

Табачник виступав перед в'язнями, фото УНІАН

Згодом Табачник агітував за кандидата в президенти Віктора Януковича. Через кілька років Київрада передала землю у столиці на 25 років центру Табачника для будівництва клубу "Честь маю". Суспільство обурювалось, адже одним із засновників студії був Кобзон, тож у 2017 році цей договір розірвали.

Табачник був депутатом VI та VII скликань. Він входив до комітету з боротьби з організаційною злочинністю і корупцією. Підтримував закон "Про засади державної мовної політики", який зміцнював статус російської.

Табачник був нардепом, фото з мережі

Табачник негативно висловлювався про журналістів в Україні, після чого вони влаштували йому бойкот.

"Це холуї, що обслуговують своїх господарів, я це прекрасно знаю. 85% журналістів у цій країні займаються цим", — казав чоловік.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Табачник називав "профашистською" організацією, а членів партії — "нацистами". При цьому отримував премію Андропова, яку видають "за зміцнення безпеки Росії".

Смерть і могила Яна Табачника

Останні концерти акордеоніста відбулися в Ізраїлі у 2021 році. Він не засуджував Росію за криваву війну проти України. Протягом останніх років життя акордеоніст боровся з раком легень. У вересні 2023 року він помер в Ізраїлі.

Табачник в останні роки життя, фото з мережі

Музиканта поховали за єврейськими традиціями в Тель-Авіві. На місці поховання Табачника встановили акордеон, на якому він усе життя професійно грав. Також на могилі можна побачити білу надгробну плиту з особистими даними музиканта. Там є напис "Маю честь", адже так називалась програма музиканта.

Могила Яна Табачника, фото Дмитра Гершензона

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила ексміністра МВС Дениса Монастирського. Він загинув в авіатрощі у Броварах.