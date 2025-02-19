Служба у ЗСУ і поранення сина в бою: де зараз "свободівець" Олег Тягнибок і як виглядає

Колишній нардеп був одним з облич Євромайдану, а зараз носить піксель

Олега Тягнибока називають націоналістом. У листопаді 2024 року лідеру партії "Свобода" виповнилося 56 років, і сьогодні він не сидить у Верховній Раді, а з перших днів повномасштабної війни з Росією перебуває на фронті.

За цей непростий час колишній нардеп дуже змінився. "Телеграф" розповідає, де зараз Олег Тягнибок, який став на захист України разом із сином.

Олег Тягнибок — що про нього відомо

Народився 7 листопада 1968 року у Львові у родині медиків. Його батько Ярослав Тягнибок був заслуженим лікарем України та головним лікарем збірної СРСР з боксу. Прадід по материнській лінії, Лонгін Цегельський, був державним секретарем внутрішніх справ Західноукраїнської народної республіки та автором тексту "Акту Злуки". У 1987-1989 роках проходив термінову службу в Радянській армії у військах ППО.

Олег Тягнибок у молодості

1993 року Тягнибок з відзнакою закінчив Львівський державний медичний інститут за спеціальністю "хірургія". 1999 року отримав диплом юриста у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

Тягнибок (справа) на Майдані Незалежності у жовтні 1990 року

У жовтні 1991 року Тягнибок став членом Соціал-національної партії України, яка у 2004 році була перейменована на Всеукраїнське об’єднання "Свобода". З 1994 до 1998 року він був депутатом Львівської обласної ради. У 1998 році вперше обраний народним депутатом України, переобраний у 2002 та 2012 роках.

Олег Тягнибок – один з головних облич Євромайдану

Одружений з Ольгою Зиновіївною, у пари троє дітей: дочки Ярина-Марія і Дарина-Богдана, а також син Гордій.

Тягнибок із сім’єю

2016 року Тягнибок вперше став дідусем — у Ярини-Марії народилася дочка Юстина. У мережі політик також показує ще одну молодшу онучку Меланку.

Олег Тягнибок з онучками

Олег Тягнибок після 24 лютого 2022 року

2022 року стало відомо про службу політика у Збройних силах України, він має звання майора. Наразі воює у складі 128-ї окремої бригади ТРО ЗСУ та є заступником командира окремого батальйону. Про це він розповів в інтерв’ю RADIO NA DOTYK.

Як зараз виглядає Олег Тягнибок

28-річний син "свободівця" Гордій Тягнибок з початком війни також приєднався до ЗСУ та воював у складі батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Національної гвардії "Рубіж". У травні 2024 року Гордій отримав поранення на Бахмутському напрямку та був евакуйований для лікування у Дніпро.

Олег Тягнибок із сином Гордієм

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