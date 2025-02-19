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Служба у ЗСУ і поранення сина в бою: де зараз "свободівець" Олег Тягнибок і як виглядає

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Олег Тягнибок став на захист України
Олег Тягнибок став на захист України. Фото Колаж "Телеграфу"

Колишній нардеп був одним з облич Євромайдану, а зараз носить піксель

Олега Тягнибока називають націоналістом. У листопаді 2024 року лідеру партії "Свобода" виповнилося 56 років, і сьогодні він не сидить у Верховній Раді, а з перших днів повномасштабної війни з Росією перебуває на фронті.

За цей непростий час колишній нардеп дуже змінився. "Телеграф" розповідає, де зараз Олег Тягнибок, який став на захист України разом із сином.

Олег Тягнибок — що про нього відомо

Народився 7 листопада 1968 року у Львові у родині медиків. Його батько Ярослав Тягнибок був заслуженим лікарем України та головним лікарем збірної СРСР з боксу. Прадід по материнській лінії, Лонгін Цегельський, був державним секретарем внутрішніх справ Західноукраїнської народної республіки та автором тексту "Акту Злуки". У 1987-1989 роках проходив термінову службу в Радянській армії у військах ППО.

Олег Тягнибок у молодості
Олег Тягнибок у молодості

1993 року Тягнибок з відзнакою закінчив Львівський державний медичний інститут за спеціальністю "хірургія". 1999 року отримав диплом юриста у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

Олег Тягнибок у молодості
Тягнибок (справа) на Майдані Незалежності у жовтні 1990 року

У жовтні 1991 року Тягнибок став членом Соціал-національної партії України, яка у 2004 році була перейменована на Всеукраїнське об’єднання "Свобода". З 1994 до 1998 року він був депутатом Львівської обласної ради. У 1998 році вперше обраний народним депутатом України, переобраний у 2002 та 2012 роках.

Олег Тягнибок
Олег Тягнибок – один з головних облич Євромайдану
Олег Тягнибок

Одружений з Ольгою Зиновіївною, у пари троє дітей: дочки Ярина-Марія і Дарина-Богдана, а також син Гордій.

олег тягнибок із дружиною Ольгою та дітьми
Тягнибок із сім’єю

2016 року Тягнибок вперше став дідусем — у Ярини-Марії народилася дочка Юстина. У мережі політик також показує ще одну молодшу онучку Меланку.

Олег Тягнибок з онучками
Олег Тягнибок з онучками

Олег Тягнибок після 24 лютого 2022 року

2022 року стало відомо про службу політика у Збройних силах України, він має звання майора. Наразі воює у складі 128-ї окремої бригади ТРО ЗСУ та є заступником командира окремого батальйону. Про це він розповів в інтерв’ю RADIO NA DOTYK.

Олег Тягнибок
Як зараз виглядає Олег Тягнибок
Олег Тягнибок
Олег Тягнибок

28-річний син "свободівця" Гордій Тягнибок з початком війни також приєднався до ЗСУ та воював у складі батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Національної гвардії "Рубіж". У травні 2024 року Гордій отримав поранення на Бахмутському напрямку та був евакуйований для лікування у Дніпро.

Олег Тягнибок син гордій тягнибок
Олег Тягнибок із сином Гордієм

Раніше ми писали про колишню нардепку, яка подарувала Зеленському футболку "Зробимо Росію знову маленькою". "Телеграф" розповідав, де зараз Ганна Гопко.

Теги:
#Свобода #ВО Свобода #Олег Тягнибок #ЗСУ