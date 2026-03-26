Масові "облави" на доходи: українців попередили про жорсткі податкові перевірки та назвали причину

Тим, хто не декларував доходи, буде непросто

Податкові перевірки для українців можуть стати частішими вже найближчим часом. Причина — нові можливості відстеження доходів, які раніше залишалися поза увагою.

Керуючий партнер юридичної компанії "Winner", адвокат Ігор Ясько прогнозує зростання кількості перевірок із застосуванням масового, фактично "облавного" підходу, передає "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Облавний підхід і інші податкові перевірки українців. Податкова повідомила про свої плани щодо простих людей".

Головною причиною називають підвищення цифрової прозорості — податкова отримує більше даних через онлайн-платформи та банківські операції.

У зоні ризику опиняються насамперед ті, хто раніше не декларував свої доходи, як зазначив адвокат, керівник практики супроводу бізнесу Gracers Анатолій Сівоздрав. Саме такі випадки стають основною підставою для перевірок і подальших вимог пояснень з боку органів контролю.

Статистика з кількості здійснених службою податкових документальних перевірок платників податків

За словами директора департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС Володимира Кизима, у 2025 році ДПС значно активізувала перевірки фізичних осіб: їх кількість зросла на 52,8% — з 6,3 тисячі у 2024 році до 9,6 тисячі. Водночас суми донарахованих податків разом зі штрафами та пенею збільшилися на 27,4% — з 1,1 млрд до 1,4 млрд гривень.

Різке зростання пояснюють завершенням мораторію на перевірки, який діяв до грудня 2023 року. До цього податкова фактично не проводила планових перевірок громадян. Тепер контроль посилився, і лише за рік обсяги нарахувань суттєво зросли.

При цьому близько 18% від донарахованих сум — це штрафи та пеня, тобто фінансові санкції за порушення податкового законодавства.

Нагадаємо, що ініціатива Мінфіну щодо змін до Податкового кодексу, яка передбачає з 2027 року автоматичну сплату 20% ПДВ для ФОПів із оборотом понад 1 млн грн, може спричинити соціальну напругу, зокрема серед підприємців, які нині воюють на фронті. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.