Повернувся до роботи адвокатом? Куди зник ексміністр Рєзніков після скандалів у Міноборони

Колишній міністр не збирається повертатись на державну службу

Олексій Рєзніков — міністр оборони України, який обіймав цю посаду з листопада 2021 року по вересень 2023 року. Його замінили на Рустема Умєрова після низки корупційних скандалів. Проте на пенсію 58-річний ексміністр не поспішає, хоч і зник із публічного простору.

"Телеграф" розповість, куди зник колишній міністр оборони України Олексій Рєзніков і чим займається після звільнення.

Ексміністр Рєзніков — що про нього відомо

Олексій Резніков – український державний діяч, заслужений юрист України та колишній міністр оборони нашої країни. Під час його керівництва у Міноборони сталося кілька гучних скандалів.

Один із них пов’язаний із "золотими яйцями", коли журналісти розкрили подробиці завищених цін при закупівлі продуктів для ЗСУ. Після резонансу у ЗМІ та соцмережах свої посади у Міноборони втратили заступники Рєзнікова, тоді як він сам усидів в кріслі.

Другий корупційний скандал спалахнув пізніше — він був пов’язаний із завищеними цінами на закупівлю військової форми для ЗСУ. І вже після цього під тиском громадськості Резнікова замінили Умєрова. При цьому кримінальні справи його не торкнулися.

Варто сказати, що на посаді міністра оборони України Олексій Рєзніков досяг значних успіхів у питанні постачання зброї в Україну від європейських партнерів. Саме він ініціював такий процес, як Рамштайн, у рамках якого збиралися європейські керівники оборонних відомств та погоджували постачання озброєнь на український фронт.

Окрім того, Олексій Рєзніков на посаді міністра оборони докладав усіх зусиль для передачі Україні від західних партнерів винищувачів F-16. А також задовго до їх отримання, домовився про програми навчання українських пілотів та інших військових у країнах Європи.

Де зараз Олексій Резніков?

Після звільнення з посади міністра оборони Олексій Резніков перестав вести свою сторінку у Фейсбуці, останній запис там датується 5 вересня 2023 року, в день звільнення. Вже у квітні 2024 року у мережі з’явилася інформація, що ексміністр очолив проект "Безпечних та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього.

А до цього, у січні 2024 року повідомлялося, що Резніков повертається до адвокатської практики. Він відновив свої права на зайняття відповідною діяльністю.

Фото: Getty Images

2 вересня 2024 року журналісти "Радіо Свобода" "зловили" Олексія Резнікова у Празі і він відповів на кілька запитань. Зокрема, колишній міністр знову заперечував корупцію у відомстві під його керівництвом, а також розповів, що немає політичних амбіцій і не планує повертатися на державну службу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Азаров 15 років тому, коли його вперше призначили прем’єр-міністром. Того дня Янукович подарував йому величезний букет троянд.