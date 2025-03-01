Закликав ліквідувати Путіна: де зараз колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко

Колишній нардеп неодноразово фігурував у скандалах

Ексміністр оборони України Анатолій Гриценко очолював відомство з 2005 по 2007 рік за третього президента Віктора Ющенка. Його політична діяльність включала значні досягнення, але й участь у різних скандалах. А в самій Росії його оголосили "злочинцем".

Політик неодноразово балотувався на пост голови держави. "Телеграф" розповідає, що відомо про Анатолія Гриценка і де він зараз.

Анатолій Гриценко — що про нього відомо

Народився 25 жовтня 1957 року у селі Богачівка, Черкаська область. Закінчив Київське Суворівське військове училище із золотою медаллю у 1974 році та Київське вище військове авіаційне інженерне училище у 1979 році з відзнакою. Здобув кваліфікацію військового інженера-електрика.

Анатолій Гриценко у молодості

Служив у Збройних силах СРСР та України. Обіймав різні посади, включаючи начальника групи обслуговування авіаційного обладнання та викладача у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі. 1999 року звільнився в запас у званні полковника.

Після звільнення Гриценко очолив Український центр економічних та політичних досліджень імені Разумкова. У 2005 році був призначений міністром оборони України (займав цю посаду до 2007 року). Обирався народним депутатом України у 2007 та 2012 роках. Балотувався на пост президента України у 2010, 2014 та 2019 роках. До вересня 2019 року був головою партії "Громадянська позиція".

Віктор Ющенко та Анатолій Гриценко, 2005 рік. Фото: bbc.com

Анатолій Гриценко — заяви і скандали

Політика звинувачували у продажу військової техніки під час його роботи міністром оборони. Однак він заперечував це, заявляючи, що обладнання було застарілим та непридатним до експлуатації. У березні 2024 року Гриценко розкритикував колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, нібито той "давно втратив довіру на Банковій".

Раніше у 2018 році політик в ефірі одного з телеканалів заявив, що диктатора Путіна потрібно ліквідувати. Він назвав його ворогом України та своїм особистим ворогом як українця.

"Він ворог усієї країни, значить, і мій, як громадянина України. Якщо ми говоримо серйозно, про війну, про ворога, про те, хто віддавав накази збивати літаки та вбивати наших людей, то який інший підхід?", — сказав колишній міністр в ефірі "55 на 5" на телеканалі ICTV.

2020 року Гриценка заочно засудили до шести років колонії у РФ за "заклики до терактів". У самій країні-агресорці заявили, що політик нібито виступив із відкритим закликом до скоєння теракту в Росії за допомогою "підриву залізничних поїздів".

"А те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді" — не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай собі біснуються", — відповів Гриценко на звинувачення росіян.

Де зараз Анатолій Гриценко

Колишній міністр оборони рідко дає інтерв’ю українським ЗМІ, але працює з міжнародними інформаційними агенціями. Гриценко активно веде сторінку у соцмережі Фейсбук, де він ділиться власним аналізом політичних подій.

"Міняти свій український паспорт на інший я не збираюся. Народився, живу і працюю в Україні. Зарубіжних рахунків, компаній, офшорів, нерухомості за кордоном — ніколи не мав і не маю. Податки сплачую своїй державі — нашим учителям, лікарям, пенсіонерам, а зараз найперше нашим солдатам на фронті. На відміну від президентів — нинішнього, попереднього, попереднього до попереднього…", — писав Гриценко у соцмережі.

Анатолій Гриценко одружений із відомою українською журналісткою. Раніше "Телеграф" писав, як виглядає редактор Юлія Мостова.