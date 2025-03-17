Мілевський та Алієв отримали нагороду від Sport&Business Club за найкращий маркетинговий кейс місяця
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Відомі українські футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв отримали відзнаку за партнерство в межах медіапроєкту IGNIS FC — в січні вони оголосили про те, що разом виступатимуть за один клуб після тривалої перерви.
Нагородження переможців відбулось під час чергової зустрічі Sport&Business Club, яка відбулась 13 березня. Цього разу вона була присвячена ролі жінок у спортивних організаціях, бізнесі та медіа. Спікерами двох дискусійних панелей стали керівниці великих компаній, що підтримують український спорт, представниці медіа та відомі спортсменки.
В межах заходу також відбулось бліц-інтерв’ю з 2-разовою чемпіонкою світу та призеркою Олімпіади з дзюдо Дар’єю Білодід, яка розповіла про свій шлях у спорті та виклики, з якими стикаються українські спортсменки.
Дискусійна панель "Жінки у бізнесі"
В ході панелі "Жінки у бізнесі" директорка з комунікацій групи компаній FAVBET Ксенія Тюрікова розповіла про низку благодійних ініціатив, які її організація впроваджує у спортивному просторі. Одна з таких — підвищення готовності до надзвичайних ситуацій. У межах проєкту, організованого FAST "Перша допомога і спецпідготовка" за підтримки Favbet Foundation, понад 1800 тренерів та спортсменів із різних регіонів країни навчатимуться сучасними методиками надання допомоги у критичних ситуаціях.
"Благодійність та соціальна відповідальність стали невід'ємною частиною нашої корпоративної культури. Ми переконані, що бізнес має не лише розвиватися сам, але й сприяти розвитку суспільства та підтримувати важливі соціальні ініціативи. Особливо в час, коли наша країна як ніколи потребує об’єднання зусиль. Через партнерство з Sport&Business Club ми маємо можливість ділитися досвідом та надихати інших представників бізнесу долучатися до благодійних проєктів",— зазначила Ксенія Тюрікова.
Спікерами цієї ж дискусійної панелі також стали Анна Поповченко (CEO Elina Svitolina Foundation) та Юлія Самсон (маркетинг-директорка "АВТ Баварія"), а модератором був директор Sport&Business Club Олексій Брага.
Жінки у бізнесі та спорті продовжують співпрацю
Зустріч SBC Women in Sports and Business продовжила тренд єднання жінок-лідерок, які змінюють правила гри у спорті, бізнесі та медіа. Захід продемонстрував, що сучасний бізнес не лише рухає економіку вперед, а й бере на себе соціальну відповідальність, підтримуючи важливі ініціативи та зміцнюючи суспільство.
Компанія FAVBET є партнером Sport&Business Club з 2023 року та активно підтримує всі заходи Клубу, спрямовані на на розвиток спорту в Україні, а також зміцнення співпраці між бізнесом та спортивними організаціями.