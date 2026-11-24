Від роботи станції залежить теплопостачання міста Українка

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Трипільська ТЕС на Київщині після масованих російських атак восени 2026 року не виробляє ні електроенергії, ні тепла, але станцію планують відновлювати. У листопаді ТЕС уклала договір на аварійний ремонт частини головного корпусу котельного відділення.

Про стан ТЕС після обстрілів її директор Юрій Харко розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". Працівники розбирають завали там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як російські удари зупинили станцію

Трипільська ТЕС припинила генерацію 11 квітня 2024 року після ракетного обстрілу, як "Центренерго" повідомило НКРЕКП. Тоді станцію майже повністю зруйнували. Компанія та працівники ТЕС згодом відновили частину потужностей і знову почали виробляти електроенергію.

Трипільська ТЕС у листопаді 2026

У вересні 2026 року станція готувалася до опалювального сезону й виконувала ремонти за графіком. Тієї осені Росія посилила обстріли, застосовуючи ракети й ударні дрони. Нові влучання зірвали підготовку до зими. За словами Харка, після 2024 року по території ТЕС завдали понад 20 ракетно-дронових ударів.

Під час атак пошкоджень зазнали енергетичне обладнання, будівлі та споруди. За словами Харка, захисні споруди допомагають обмежити пошкодження. Унаслідок ударів жоден працівник станції не загинув і не був поранений.

Трипільська ТЕС у листопаді 2026

Що ремонтуватимуть і скільки це коштує

Харко оцінив потребу в новому обладнанні для подальшої роботи підприємств щонайменше у 100 млн євро. Через Фонд підтримки енергетики компанія вже отримала близько 1 млрд грн допомоги на відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС. Основну частину витрат на роботи покриває саме "Центренерго".

"Наразі найскладніше – це безпекова ситуація, яка не дозволяє виконувати роботи цілодобово", – сказав директор Трипільської ТЕС Юрій Харко.

Трипільська ТЕС у листопаді 2026

Генеральний директор "Центренерго" Сергій Ісаченко описав два етапи для Трипільської ТЕС: відновлення й модернізація під час воєнного стану, а далі – розвиток чистішої генерації та накопичення енергії. Для сонячної електростанції з накопичувачами готують техніко-економічне обґрунтування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія виготовляє все більше нових ракет. Однак для України є хороша новина.