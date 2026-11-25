Понад 10 годин без світла: які графіки діють сьогодні
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Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у середу, 25 листопада, відключення продовжаться у більшості регіонів України у об'ємі від 0,5 до 3,5 черг, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Дізнатися графік стабілізаційних відключень можна через чат-бот Viber або Telegram.
Дніпропетровська область
Вінницька область
Волинська область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються планові, аварійні та екстрені відключення світла в Україні.