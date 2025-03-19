Можете й образити: 10 популярних слів, які ви вживаєте неправильно

Якщо хтось називає так людину, варто задуматися, чи це просто помилка, чи образа, що зачаїлася

Мабуть, ви неодноразово чули слова "комільфо", "апріорі", "дилема" тощо. Українці у своїх розмовах дуже часто вживають їх використовують, проте не всі знають правильне їхнє значення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає 10 найпоширеніших слів.

"Апріорі" — цей прислівник часто сприймається людьми як щось очевидне, що не потребує доказів. Однак у філософії думати апріорі — це означає формувати уявлення про щось без попередньої перевірки на практиці.

Протилежним поняттям є "апостеріорі" — судження, яке базується на наявному досвіді. Тож не варто бути апріорі впевненим у значенні слова, доки не звернешся до словника.

"Автентичний". Не менш популярне слово, яким часто описують усе — від кафе й вистав до людей. Проте слід зазначити, що воно не означає "самобутній". Справжність та відповідність оригіналу — ось що насправді означає слово "автентичний".

"Гіпотеза" та "теорія" — ці поняття схожі, але не однакові. Гіпотеза — це наукове припущення, яке пояснює певне явище, однак потребує перевірки та підтвердження.

Теорія у свою чергу — думка, сформована на основі спостережень. Іншими словами, у межах певної теорії можна висунути гіпотезу, щоб обґрунтувати її положення.

"Договір" — "контракт". Ці схожі за своїм значенням терміни, які мають як смислові, так і юридичні відмінності. Договір — це угода між двома або більше сторонами, яка може бути укладена як у письмовій, так і в усній формі.

Контракт — це завжди письмовий документ, що закріплює домовленості між сторонами.

"Комільфо" — ви, мабуть, часто чули у вислові, на кшталт, "Мені якось не комільфо". І зазвичай ми сприймаємо це слово як синонім до слів зручно/незручно.

Проте справжнє значення цього слова — витончений, вишуканий, відповідний правилам етикету. Наприклад, можна сказати: "На людях він поводиться комільфо, а ось удома — зовсім інакше".

"Нонсенс". Дане слово часто використовують неправильно, наприклад: "Новий айфон — це просто нонсенс!", маючи на увазі його унікальність чи сенсаційність. Однак насправді нонсенс означає абсурд, безглуздість або нісенітницю. Отже, використовуючи його, слід бути уважним, щоб не сплутати значення.

"Пафос" часто асоціюють із награністю, хоча насправді його первісне значення зовсім інше. У перекладі з грецької páthos означає "пристрасть". Відтак, пафос — це душевний підйом, натхнення. У літературі цей термін використовується для позначення найвищого емоційного напруження, яке переживають герої.

"Одіозний" — варто бути обережним, якщо когось у вашому оточенні називають одіозною особистістю. Дехто може просто не знати, що це слово насправді означає не екстравагантний і неординарний, а неприємний, який викликає негативні емоції.

"Маргінал". Часто це слово використовують для ввічливого позначення жебраків або безхатьків, але значення цього слова набагато ширше.

У соціології маргіналом називають людину, яка опинилася в нових умовах і ще не встигла до них адаптуватися. Наприклад, так можна описати того, хто нещодавно переїхав і ще не освоївся в новому середовищі.

І наостанок, здавалося б, тотожні слова: "педагог" і "викладач". Насправді ж вони мають різне значення і не є синонімами.

Педагог — це людина, яка займається навчанням або вихованням у ролі наставника. Викладач — це конкретна професія, яка передбачає роботу в середніх або вищих навчальних закладах, де викладають певну дисципліну (наприклад, викладач історії чи математики).

Отже, педагогіка — це ширша сфера діяльності, а викладач — лише одна з її спеціалізацій.

Багато людей не знають істинного значення певного слова або вважають їх синонімами. Проте зрозуміти різницю між подібними словами важливо не тільки для кращого спілкування, а й для правильного використання термінів у різних контекстах.

Раніше "Телеграф" писав, що означають слова "карманадля", "стравопис", "їджинє" на заході України.