Жоржини віддячать пишними квітами: одна хитрість продовжить цвітіння аж до заморозків

Жоржини — справді головні квіти осені, вони асоціюються зі зміною сезону і радують пишними квітами, нагадуючи про літо. Щоб продовжити цвітіння та зробити його більш пишним та красивим, потрібно зробити одну хитрість.

"Телеграф" розповість, як доглядати жоржини у вересні, щоб вони радували квітами аж до перших заморозків.

Як зберегти цвітіння жоржин?

Є кілька способів продовжити цвітіння жоржин і зробити квіти більш пишними та красивими, пише Express. Головна хитрість – це вчасно обрізати відцвілі бутони. Якщо бачите, що квітка почала згасати, зрізайте її зі стебла, щоб рослина не витрачала час на формування насіння. Тоді вся енергія буде спрямована формування нових квіток.

Ще один лайфхак — це правильне удобрення для жоржин у вересні. Можна використовувати універсальне покупне добриво для квітів, але хитрість у тому, щоб підгодовувати жоржини саме добривом для томатів.

Якщо підживлювати жоржини добривом для томатів раз на тиждень, у ґрунті буде достатньо калію. Цей мікроелемент дуже корисний — він зробить рослину сильнішою, а квіти яскравішими та пишнішими.

А щоб уберегти жоржини в саду від слимаків, які їх дуже люблять, посипайте навколо кущів кавову гущу. Вона стане природним бар’єром для переміщення шкідників та убезпечить ваші квіти.

