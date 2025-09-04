Іноземні війська точно будуть: Зеленський та Макрон про підсумки зустрічі Колації охочих (головні заяви)

Президента України запросили до Москви

Президент Франції Еммануель Макрон після засідання Коаліції охочих зробив кілька заяв щодо гарантій безпеки та війни України і Росії. Український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що є країни, які вже готові відправити в Україну війська.

"Телеграф" зібрав головні тези з виступу Макрона та Зеленського у Парижі. За словами французького лідера, наразі немає конкретики від США щодо гарантій безпеки.

Головні заяви Макрона

Росія втратила понад мільйон солдатів убитими та пораненими з листопада 2022 року, захопивши менше 1% територій України.

Ми (партнери України — ред.) готові, ми пройшли великий шлях і сьогодні у нас є на столі політична пропозиція, військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки.

Коаліція охочих сьогодні не отримала конкретики від Трампа щодо гарантій безпеки для України. Внесок США буде визначено "найближчими тижнями".

У найближчі тижні ми визначимо внески США і країн Азії у гарантії безпеки Україні. Будуть контакти між американцями та росіянами.

Гарантії безпеки від Коаліції охочих — принцип про відмову від жодних обмежень для армії України.

26 країни вже готові відправити сили в Україну або зробити відповідні внески.

Затягування Росією переговорного процесу буде супроводжуватись новими санкціями.

Головні заяви Зеленського

Свій візит до Китаю Путін використовуватиме як дозвіл на продовження війни.

Сильна і велика українська армія буде основою гарантій безпеки. Ці гарантії безпеки будуть на десятки років.

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки.

Ми (Коаліція охочих — ред.) обговорили з Трампом як санкціями позбавити Росію ресурсів для продовження війни.

Присутність армії європейських країн точно буде в Україні в рамках гарантій безпек. Від яких саме країн і скільки поки не розголошується і в статусі обговорення. За повідомлення "Радіо Свободи", йдеться про 25–30 тис. іноземних солдатів, але цифри ще можуть змінитися,

але цифри ще можуть змінитися, США також є частиною гарантій безпеки для України.

Путін запросив мене в Москву. Якщо хочеш, щоб зустрічі не було, запроси мене в Москву. Розмова про зустріч уже почалася, це добре. Але немає поки що готовності до миру.

Раніше "Телеграф" розповідав, які гарантії безпеки пропонують Україні після Коаліції охочих у Німеччині.